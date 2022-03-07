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«ВКонтакте» заявила о росте новых пользователей в своих сервисах после ухода TikTok

Соцсеть готовит для пользователей новые опции

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Во «ВКонтакте» также отметили активность старых пользователей

Во «ВКонтакте» также отметили активность старых пользователей

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Социальная сеть «ВКонтакте» заявила о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в разделе «Клипы ВКонтакте». Пресс-служба соцсети сообщает, что отметила массовую регистрацию авторов контента из других платформ и рост активности со стороны прежних пользователей.

— Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны. Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку. Мы запускаем новые яркие и увлекательные активности в «Клипах ВКонтакте» с общим призовым фондом 100 млн рублей, — сообщили в пресс-службе.

«Клипы ВКонтакте» можно назвать аналогом другой социальной сети — TikTok. Она приостановила работу в России из-за закона о фейках. Компания заявила, что у нее нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент, пока рассматриваются последствия этого закона для безопасности.

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