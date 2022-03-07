TikTok приостановил работу в России из-за закона о фейках

Китайская соцсеть TikTok заявила, что прекратит распространение нового контента в РФ и прямые эфиры из-за закона о фейках. Напомним, 5 марта Владимир Путин подписал закон, вводящий наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ — документ в просторечии стали называть законом о фейках.
— TikTok — это средство для творчества и развлечений, который может стать источником облегчения и общения во время войны, когда люди сталкиваются с огромными трагедиями и изоляцией. Тем не менее безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом, — сообщили в TikTok.
— Пока мы изучаем последствия этого закона для безопасности. Наш сервис обмена сообщениями в приложении не будет затронут. Мы продолжим оценивать развивающиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить работу наших сервисов с учетом того, что безопасность является нашим главным приоритетом, — добавили в компании.
О том, какие есть неясности в толковании этого документа, в своей авторской колонке рассказала екатеринбургский юрист Юлия Федотова. Почитайте также наш разбор нового закона с юристом Екатериной Малиновской.
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