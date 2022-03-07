TikTok приостановил работу в России из-за закона о фейках

О том, какие есть неясности в толковании этого документа, в своей авторской колонке рассказала екатеринбургский юрист Юлия Федотова. Почитайте также наш разбор нового закона с юристом Екатериной Малиновской.



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