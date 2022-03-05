Россия открывает гуманитарные коридоры для украинцев

Российская сторона объявляет режим тишины сегодня с 10:00 мск и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом говорится в заявление Минобороны. Маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

— Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, — сказали в ведомстве.



В горсовете Мариуполя сообщают, то городские власти хотят использовать режим тишины, чтобы восстановить инфраструктуру и обеспечить город продуктами и медикаментами.

