Россия открывает гуманитарные коридоры для украинцев

Российская сторона объявляет режим тишины сегодня с 10:00 мск и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом говорится в заявление Минобороны. Маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
— Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, — сказали в ведомстве.
В горсовете Мариуполя сообщают, то городские власти хотят использовать режим тишины, чтобы восстановить инфраструктуру и обеспечить город продуктами и медикаментами.
О том, что ВС устраивают режим тишины, чтобы эвакуировать граждан с Украины через гуманитарные коридоры, российское Минобороны объявило днем 3 марта.
По данным министерства, военные РФ обеспечили безопасный выезд из Киева 180 человек из миссии ООН. При этом Минобороны подчеркивает, что десятки тысяч жителей остаются заблокированными в Киеве, Харькове, Мариуполе, Одессе, Сумах и других украинских городах.
Кроме того, Минобороны сообщает о том, что в Харькове попали под вражеский обстрел граждане Китая, которые пытались перейти на территорию России. Ранены двое.
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