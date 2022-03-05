В России заблокировали Twitter

В России вслед за Facebook заблокировали доступ к Twitter. Это подтверждают данные сервиса мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck. Информацию об ограничении доступа к Twitter также подтверждает Роскомнадзор, на сайте говорится, что доступ к сайту ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Ранее Роскомнадзор сообщил о блокировке Facebook на территории РФ. Это сделали в связи с тем, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook, а в последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».