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Тема дняСпецоперация на Украине: хроника
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В России заблокировали Twitter

Доступ к этой соцсети ограничили вслед за Facebook

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Доступ к сайту ограничен на основании решения Генпрокуратуры

Доступ к сайту ограничен на основании решения Генпрокуратуры

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В России вслед за Facebook заблокировали доступ к Twitter. Это подтверждают данные сервиса мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck. Информацию об ограничении доступа к Twitter также подтверждает Роскомнадзор, на сайте говорится, что доступ к сайту ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Ранее Роскомнадзор сообщил о блокировке Facebook на территории РФ. Это сделали в связи с тем, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook, а в последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».

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Twitterблокировкасоцсети
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