«По-русски говорим только дома»: с чем сейчас сталкиваются эмигранты за рубежом

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная операция. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. О том, как изменилась жизнь россиян за границей, рассказали много лет назад сменившие прописку россияне.



Дети сказали, что не хотят учиться с русской

— Я живу в Германии уже много лет. Сейчас здесь происходит что-то невероятное. Здесь все вокруг вывешивают флаги Украины, подсвечивают всё вокруг, поток людей просто невероятный. Жителей Украины очень много, им всё оформляют быстро, порой даже документы не нужны никакие, достаточно устного какого-то объяснения. Здесь их обеспечивают всем, чем можно. А беда в том, что здесь начали притеснять россиян. За несколько дней обстановка накалилась буквально до предела. Дети сейчас вышли с каникул. В одном из классов училась наша девочка. Дети вышли из класса, сказав, что не хотят учиться с русской, — рассказала волгоградка. — У нас здесь очень многие народы живут, есть и белорусы, и украинцы, и русские, и все говорят на русском. Сейчас стали банально бояться говорить на родном языке на улице, где-то в общественных местах. Говорим на русском только дома. Мы не знаем, как быть. Настолько всё это быстро случилось, настолько резко началось, что мы и правда не понимаем, как себя вести. Ситуация развивается стремительно.