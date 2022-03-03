«По-русски говорим только дома»: с чем сейчас сталкиваются эмигранты за рубежом

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная операция. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. О том, как изменилась жизнь россиян за границей, рассказали много лет назад сменившие прописку россияне.
Дети сказали, что не хотят учиться с русской
— Я живу в Германии уже много лет. Сейчас здесь происходит что-то невероятное. Здесь все вокруг вывешивают флаги Украины, подсвечивают всё вокруг, поток людей просто невероятный. Жителей Украины очень много, им всё оформляют быстро, порой даже документы не нужны никакие, достаточно устного какого-то объяснения. Здесь их обеспечивают всем, чем можно. А беда в том, что здесь начали притеснять россиян. За несколько дней обстановка накалилась буквально до предела. Дети сейчас вышли с каникул. В одном из классов училась наша девочка. Дети вышли из класса, сказав, что не хотят учиться с русской, — рассказала волгоградка. — У нас здесь очень многие народы живут, есть и белорусы, и украинцы, и русские, и все говорят на русском. Сейчас стали банально бояться говорить на родном языке на улице, где-то в общественных местах. Говорим на русском только дома. Мы не знаем, как быть. Настолько всё это быстро случилось, настолько резко началось, что мы и правда не понимаем, как себя вести. Ситуация развивается стремительно.
Бросают какие-то косые взгляды
— У нас у всех до недавнего времени всё было нормально, — рассказывает переехавшая в Турцию девушка. — Здесь очень много живет украинцев, русских, и все друг с другом абсолютно нормально общались. Но а сейчас у нас у всех повестка дня одинаковая. Конфликтов пока никаких ни с кем не возникало. Я хожу в тренажерный зал, и каждый раз ко мне подходят люди и начинают спрашивать о том, что происходит там... Все пытаются понять, как ты к этому относишься. Бросают какие-то косые взгляды.
По словам героини публикации, одна из ее подруг — украинка.
— Ее регулярно спрашивают: «Вы русская?» И тоже пытаются выспросить, выяснить, поговорить на эту тему. Все, конечно, напуганы и взволнованы. Турки очень миролюбивы и любят одинаково как россиян, так и украинцев. Сейчас они словно меж двух огней мечутся, но никакого пренебрежения или агрессии никто до сих пор не показывал. Мои друзья живут в других странах Европы. Но вот они уже сталкивались с агрессией. Но мы здесь не ходим и не кричим, что мы русские. Не кричим, что мы чего-то от кого-то хотим. Нет. Нас тут всё и так вычисляют и пристают с разговорами.
Наши соотечественники рассказали, что уже ощутили последствия санкций. Карты некоторых российских банков перестали работать.
— Я пользуюсь российской картой Сбербанка, и она работает без каких-либо сбоев, — рассказала жительница Турции Юлия. — Надеюсь, что и дальше всё будет работать без особых проблем. Но из того, что уже сейчас изменилось, — это цены на билеты. Они нереально взлетели. Если раньше билет из Москвы в Стамбул можно было купить от 130 долларов, то сейчас цена минимум — 300 долларов. Но, к сожалению, билетов сейчас уже нет, а если и есть, то они запредельно дорогие.
Еще утром всё было хорошо, а сейчас...
Живущая в Голландии Ирина рассказала, что по стране также ударило обострение обстановки в Европе.
— У многих моих знакомых голландцев — русские жены. Телевизор мы не смотрим, иногда попадаются на ютьюбе официальные новости, в которых Россия — зло и угроза для всего мира, Нидерландов, в частности. После начала военных действий к моему супругу на работе подходили коллеги и спрашивали, что я думаю по этому поводу. Очень много проходит митингов в поддержку Украины по всей стране.
Из минусов случившегося Ирина отмечает повышение цен на всё подряд: начиная от топлива и заканчивая продуктами.
— Цены растут с космической скоростью, зарплаты нет. Бензин — 2,1 евро, через неделю, по прогнозам, — 2,5 евро. Газ подорожает практически на 1000 евро за год. Сейчас узнала, что у нас экстренно подорожают в том числе и яйца, мука, молоко — всё это поставлялось из Украины. Если бы я сейчас всё еще занималась документами для получения гражданства, то на 100% уверена: мне бы его не дали. Простые голландцы устали от наплыва беженцев из любой страны, теряют рабочие места не высококвалифицированные работники, а обычные граждане из сферы услуг, строительства. Сейчас в стране есть целые деревни, где нереальное скопление беженцев, и это высокий уровень криминала, бардак на улицах. У нас еще утром всё было хорошо, а сейчас... Российские каналы заблокированы, на их сайты не зайти даже по защищенному соединению.
А вот во Франции, по словам русской эмигрантки, сейчас очень дипломатичны.
— У нас в городе всё спокойно, россияне тоже в порядке, нас не притесняют и агрессии к нам нет, — рассказала она. — Мы все надеемся, что переговоры приведут нас всех к чему-то хорошему, наконец. Но как бы там ни было, мигранты в Париже общаются друг с другом так же, как и раньше, без конфликтов и прочего. Да, есть какие-то агрессоры, но их — единицы.