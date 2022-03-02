«Оказались по другую сторону железного занавеса». Как русские в Лондоне переживают конфликт на Украине

Как воспринимается происходящее между Россией и Украиной на Западе? Как эти события затронули жизнь русскоязычных в Европе? Изменилось ли отношение к нашим соотечественникам в других странах и не страшно ли говорить на улицах по-русски?
Об этом — колонка журналиста Анастасии Ровнушкиной, которая с осени прошлого года живет в столице Великобритании.
В Британии про новый виток конфликта между Украиной и Россией до 24 февраля, возможно, говорили даже больше, чем в самой России. Утром включаешь британские новости — а там об этом. Иногда мне задавали такие вопросы, и я недоумевала: о чем вы, какая война?
Так и было до 24 февраля — много разговоров, но на деле ничего не происходило, жизнь шла своим чередом.
А потом случилось то же, что и у всех — шок. В Великобритании довольно большое русскоязычное сообщество, и значительная его часть — украинцы, так что первые вопросы были: что делать, как помочь своим? Какого-то раскола между русскими и украинцами не наблюдалось — все в ужасе от происходящего. Спрашивали, чем помочь, можно ли как-то выразить свою позицию относительно военных действий, надо ли это делать?
В первый же день люди пошли с плакатами к российскому посольству и на Даунинг-стрит (на этой улице располагается резиденция премьер-министра. — Прим. ред.), и теперь там каждый день многолюдно.
Многие рассказывали, что на работе им задавали вопросы о том, что происходит, и как они к этому относятся. В других компаниях предлагали пару дней отдохнуть, чтобы оправиться от шока — относились как к людям, которые слегка приболели и нуждаются в деликатной заботе. Какого-то пренебрежения, давления или тем более ненависти по отношению к русским пока не ощущается — во всяком случае, в Лондоне, где общество очень разнообразное и кого только нет.
Тем не менее в группах русскоязычных мам стали делиться текстами писем, которые некоторые родители русских детей отправили в адрес администраций школ. Тексты о том, что семья ребенка глубоко переживает события, происходящие на территории Украины, где есть друзья и родственники, что это большая трагедия для всех и что в связи с этим большая просьба к учителям быть деликатными и проследить, чтобы другие дети правильно поняли сложившуюся ситуацию и не допустили негативного отношения к ребенку из России.
Мы решили подобных писем в школу, куда ходят наши дети (7 и 10 лет), не писать — во всяком случае, пока. В школе всё было хорошо, к тому же образовательная программа Великобритании уделяет особое место и профилактике буллинга и доброжелательному отношению ко всем детям в равной степени. От этого в том числе зависит результат независимой оценки, которую официально получает каждая школа. Здесь, в Лондоне, это особенно важно, потому что количество детей, для которых английский — не родной язык, то есть условных «понаехавших» (как и мы), только в нашей школе — более 60%. И это при том, что школа католическая, в других этот процент может быть еще выше.
Тем не менее в пятницу, 25 февраля, родители учеников получили письма. В них говорилось, что с детьми провели занятия, где в доступной по возрасту учеников форме объяснили, что происходящее на территории Украины — большая трагедия как для русской, так и для украинской стороны, что никто не хочет войны, и что ни в коем случае нельзя переносить свое отношение к происходящему на русских детей, которые учатся в школе. Из письма следовало также, что разговор закончился молитвой (школа всё-таки католическая), а если возникнут проблемы и понадобится помощь в разговоре со школьниками на эту тему, то учителя всегда готовы подключиться и оказать моральную поддержку.
Кто-то рискнул запостить ссылку на мероприятие — русскую Масленицу в Лондоне, с блинами-пирогами. В ответ посыпались комментарии в духе: какие блины, люди гибнут! Другая участница сообщества попросила поделиться советами, что делать, чтобы сразу пресечь попытки травли по отношению к русским — как взрослым, так и детям. В ответ получила десятки комментариев в духе: как не стыдно, люди гибнут, дети ночуют в метро, а вас волнует какой-то там буллинг?
Но в целом люди стараются беречь друг друга и помогать, кто чем может. Например, недавно одна мама попросила поддержать учителя игры на гитаре: житель Львова, он практически лишился учеников, а ему семью кормить. В результате у этого поста набралось более 150 комментариев из желающих брать уроки онлайн. Надеюсь, этот учитель музыки будет обеспечен работой и доходом надолго — только бы был жив, здоров и на связи. Многие собирают информацию о фондах помощи, как перевести деньги Красному Кресту, кто-то занимается эвакуацией в европейские страны, многие делятся контактами тех, кто готов встретить в Польше, разместить, заняться документами.
А проблем у всех хватает: на неопределенное время закрыто авиасообщение между Великобританией и Россией, непонятно, что будет с выдачей виз. Здесь нередко люди живут фактически на две страны, летают довольно часто, и лишь недавно вернулись к нормальной жизни после долгих коронавирусных ограничений, и то не до конца — лоукостеры так и не возобновили полеты в Россию. Ходят слухи, что и действующие визы могут отзывать — в это, конечно, пока никто не верит, но с нынешним сумасшествием приходится прикидывать и самые худшие сценарии.
Есть проблемы с денежными переводами в Россию, у кого-то застряли родные на той или другой стороне, но здесь товарищи по несчастью всегда готовы подсказать все обходные пути и маневры, которых тоже с каждым днем всё меньше.
У здания консульства РФ акции продолжаются ежедневно: люди собираются в поддержку Украины, но и русским тоже сочувствуют. Внутри толпы речь самая разная — русская, украинская, английская, видно, что многие из пришедших местные.
Сейчас ощущение, что мы внезапно оказались по другую сторону железного занавеса, и неизвестно, что хуже: быть там, среди своих, или тут, где вовсю уже расцветают яблони и благополучно, но не знать, когда теперь сможем обнять близких.
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