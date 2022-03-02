«Оказались по другую сторону железного занавеса». Как русские в Лондоне переживают конфликт на Украине

Как воспринимается происходящее между Россией и Украиной на Западе? Как эти события затронули жизнь русскоязычных в Европе? Изменилось ли отношение к нашим соотечественникам в других странах и не страшно ли говорить на улицах по-русски?



Об этом — колонка журналиста Анастасии Ровнушкиной, которая с осени прошлого года живет в столице Великобритании.



В Британии про новый виток конфликта между Украиной и Россией до 24 февраля, возможно, говорили даже больше, чем в самой России. Утром включаешь британские новости — а там об этом. Иногда мне задавали такие вопросы, и я недоумевала: о чем вы, какая война?

