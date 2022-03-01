Правительство РФ запустило сайт с проверенной информацией на фоне фейков

Российские власти объявили о запуске портала Объясняем.рф для информирования граждан по актуальным вопросам. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сайт появился на фоне многочисленных фейков и слухов — на нем собирается только проверенная информация.



— Мы видим, что в сложившейся ситуации в социальных сетях и в СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой, к сожалению, содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса, — заявил Чернышенко.