Правительство РФ запустило сайт с проверенной информацией на фоне фейков

Российские власти объявили о запуске портала Объясняем.рф для информирования граждан по актуальным вопросам. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сайт появился на фоне многочисленных фейков и слухов — на нем собирается только проверенная информация.
— Мы видим, что в сложившейся ситуации в социальных сетях и в СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой, к сожалению, содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса, — заявил Чернышенко.
За первый день на портале опубликовали сведения о том, будут ли в России отменятся массовые и спортивные мероприятия (ответ: только из-за ухудшения эпидобстановки), как сейчас выплачиваются пенсии и пособия, будут ли проблемы с поставкой лекарств из-за рубежа на фоне санкций (ответ: нет, санкции ЕС и США не влияют на фармпоставки). На момент написания новости сайт был недоступен, администраторы объяснили сбои высоким числом пользователей.
— На сайте объясняем.рф наблюдаются перегрузки в связи с большим числом пользователей. Ведутся работы по отладке.
В 2020 году в начале пандемии федеральные власти запустили портал «Стопкоронавирус» с актуальной информацией о заражениях в регионах. Кроме того, работает государственный портал по поиску работы — «Работа России».