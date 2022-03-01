Что нас ждет в марте: в России появятся новые штрафы для водителей, лжеблаготворителей и хозяев балконов

Март начинается с изменений в российском законодательстве: военным пенсионерам пересчитают пенсию, оформление больничных по телефону закончится, водителям и липовым благотворителям грозят новые штрафы, а у вакцинировавшихся от ковида (помните о пандемии? Она всё еще с нами) изменятся сертификаты. Обо всем этом и не только рассказываем в нашем традиционном обзоре.
Военным пенсионерам пересчитают пенсию
1 марта индексации пенсий дождались военные пенсионеры — их выплаты, согласно указу президента, проиндексируют выше уровня инфляции — на 8,6%. Выплаты с начала 2022 года пересчитают.
В феврале, напомним, в России проиндексировали пенсии гражданских пенсионеров, средний размер выплаты сейчас составляет 18,5 тысячи рублей.
Туристический кешбэк закончился
В ночь на 1 марта Ростуризм остановил программу туристического кешбэка — у организации закончились деньги. Напомним, по условиям акции, можно было вернуть 20% стоимости тура по России, но не больше 20 тысяч рублей. Программа появилась в 2020 году на фоне пандемии — частичным возмещением затрат путешественникам власти хотели повысить туристический потенциал отечественных курортов.
Изначально акция должна была длиться до 12 апреля. Общая сумма, которую потратили туристы на покупку туров с кешбэком — 12 млрд рублей. На кешбэк ушло 2,5 млрд рублей. В Ростуризме ранее обещали, что очередной этап акции пройдет осенью 2022 года.
За езду без диагностической карты оштрафуют
С сегодняшнего дня резко возросли штрафы за езду без диагностической карты — с 500–800 рублей до 2000 рублей. Но главное — фиксировать нарушение смогут автоматические камеры с частотой до одного раза в сутки, а значит автомобилист без техосмотра рискует получить до 60 тысяч рублей штрафов в месяц.
В течение суток с момента первого нарушения за последующие штрафовать не будут. Закон касается только тех водителей, для которых техосмотр остался обязательным. К ним относятся владельцы следующего транспорта:
- коммерческий транспорт (такси, автобусы, грузовики);
- транспорт, принадлежащий юридическим лицам;
- личный транспорт, который используется в рабочих поездках;
- личный транспорт при перерегистрации автомобиля, если его возраст превышает четыре года;
- при регистрации изменений в конструкции автомобиля (тюнинг и т. п.).
Подозрительных водителей отправят на анализы
1 марта вступает в силу приказ Минздрава, который устанавливает порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей. Автомобилистам, которых раньше лишали прав за пьяную езду, судили за ДТП в нетрезвом виде или повторное управление пьяным, для получения медсправки потребуется сдать еще и анализы: кровь на алкоголь и мочу на наркотики. Также на анализы направят водителей, если у них будут выявлены признаки таких заболеваний, как алкоголизм или наркомания. Сомнение вызовут повышенная потливость, бледность и сухость кожи, следы уколов на теле, низкий пульс, тремор рук и эмоциональная неустойчивость.
Ранее процедура медосвидетельствования состояла только из экспресс-теста на содержание наркотика в крови и лабораторного исследования мочи (если экспресс-тест был положительным).
Понятие «многоквартирный дом» прописали в законе
Многоквартирные дома в России строятся не один десяток лет, однако официальный термин прописался в российском законодательстве только сейчас. Из закона следует, что многоквартирный дом — здание из двух и более квартир, которое включает в себя общее имущество собственников. Многоквартирный дом может также включать в себя нежилые помещения и машино-места, которые принадлежат собственникам и являются неотъемлемой частью многоквартирного здания.
Также в законе ввели понятия «дом блокированной застройки» (применительно к пентхаусам) и «малоэтажный жилой комплекс».
Изменили правила зачисления в детсад и школу
Немного меняются правила зачисления детей в садики и школы. Теперь, для того чтобы использовать льготу по многодетности во время зачисления ребенка в школу, нужно предоставить свидетельства о рождении старших братьев и / или сестер, которые обучаются в этой школе. При этом братья или сестры зачисляемого первоклассника могут быть как родными, так и сводными. А требование о том, что дети должны проживать в одной семье и иметь общее место жительство, исключили из приказа.
При оформлении в детский сад ребенку не нужно оформлять медицинскую карту. Однако если детсад — оздоровительный, заключение получить всё же придется.
Свидетельства о рождении и справки о смерти станут электронными
Свидетельства о рождении и справки о смерти теперь можно получить в электронном виде. Для этого нужно подписать согласие на оформление соответствующих документов в электронной форме. Электронные документы будут фиксироваться в едином реестре, который упростит оформление свидетельств о рождении и смерти, ведь данные будут передаваться напрямую в ЗАГСы и Росстат.
Возможность оформления бумажной версии свидетельства о рождении и справки о смерти также сохраняется — их будут выдавать по запросу.
Оформление инвалидности по упрощенке продлено до лета
Оформить или продлить инвалидность по упрощенной форме можно до 1 июля 2022 года. Это значит, что сделать это можно без медико-социальной экспертизы и очного посещения бюро. Все данные об инвалидности и прохождении реабилитации будут напрямую передаваться в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, а человеку будет предоставлен доступ к социальным услугам и начислится социальная пенсия.
Справки об установлении инвалидности отправляют почтой.
Больничные перестанут оформлять по телефону
Новый порядок оформления больничных дистанционно будет действовать до 15 марта. Напомним, что людям со средним и легким течением ковида не нужно посещать поликлинику для того, чтобы оформить больничный лист или получить рекомендации. При первых симптомах заболевания нужно обратиться на горячую линию 122 или в call-центр поликлиники по месту жительства для получения дистанционной консультации и оформления больничного листа.
Ранее мы писали об этих правилах — нововведение, как оказалось, на практике работает не всегда. Несмотря на распоряжения Минздрава, больничные дистанционно во многих городах не оформляют и настаивают на личном визите больного в поликлинику.
Меняются правила остекления балконов
С сегодняшнего дня вступили в силу поправки в правила пользования жилыми помещениями. Те самые, согласно которым нельзя переустраивать балкон таким образом, чтобы он портил фасад, его конструкцию и внешний вид. Кардинальным образом ничего не поменялось. Просто если раньше за неправильно остекленный балкон и прочее самоуправство штрафовали только граждан, то теперь под санкции попадают еще и юрлица — те, кто организовал в жилом доме офис или оборудовал еще какое-либо нежилое помещение.
Появились такие правила 15 лет назад. Они говорят, что утеплять стены балкона, менять внутренние и внешние окна, двери, козырьки и парапеты можно, а вот за порчу общедомового имущества придется поплатиться рублем. Нелишним будет вспомнить, за что будут штрафовать собственников помещений (теперь уже всех) и что делать, если вы купили квартиру с уже «незаконным» балконом.
Прием инвалидов на работу
В фирмах, где трудится больше ста человек, появляется квота для приема инвалидов — от 2 до 4% сотрудников. Для работодателей, у которых численность сотрудников от 35 до 100 человек, квота не будет превышать 3%.
Штрафы за незаконную благотворительность
Также с марта вступает в силу закон о борьбе с мошенниками-«благотворителями»: за использование ящиков для пожертвований лицом, которое не имеет права на такую деятельность, и за несоблюдение требований к установке и использованию таких ящиков грозит штраф до 50 тысяч рублей. Сами ящики для пожертвований законодатели, напомним, узаконили в 2020 году: ящик может быть как переносным, так и закрепленным к одной локации (например, на входе в магазин) и принадлежать конкретному фонду (некоммерческой организации, у которой есть все учредительные документы на проведение благотворительной деятельности). НКО должна описать цель сбора пожертвований на самом ящике, указать свой адрес, сайт и телефон. За НКО закрепляется обязанность вносить все средства из ящика на банковский счет организации в течение трех суток с момента вскрытия.
Если же ящик переносной, то пользоваться им можно исключительно в месте и во время проведения мероприятия, организованного НКО. В отчетах о пожертвованиях должна быть вся информация о собранных деньгах и тратах.
Сертификаты о ковид-вакцинации поменяются
1 марта — последний срок, когда в России всем гражданам должны переоформить сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Документ в электронном виде можно получить через «Госуслуги», а в бумажном — через МФЦ. В обновленном сертификате прописаны следующие данные: личная информация о человеке, данные о прививке или перенесенном заболевании, информация о противопоказаниях здоровья. Ну и самый главный элемент — QR-код. Он расположен на первой странице в верхнем левом углу.
Напомним, что с 21 февраля можно получить QR-код на основе справки о наличии антител к ковиду. Здесь подробнее рассказываем, как это сделать.
Бонус: как отдыхаем в марте
СЮЖЕТ
Закончим приятными новостями в это непростое для всех нас время: близятся мартовские праздники, а это значит, что мы будем чуть больше отдыхать. Текущая рабочая неделя — шестидневка. Суббота, 5 марта — сокращенный рабочий день. Зато 6, 7 и 8 марта — выходные. Возвращаться на рабочее место будем в среду, 9 марта.