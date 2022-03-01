Что нас ждет в марте: в России появятся новые штрафы для водителей, лжеблаготворителей и хозяев балконов

В феврале, напомним, в России проиндексировали пенсии гражданских пенсионеров, средний размер выплаты сейчас составляет 18,5 тысячи рублей.



Туристический кешбэк закончился

В ночь на 1 марта Ростуризм остановил программу туристического кешбэка — у организации закончились деньги. Напомним, по условиям акции, можно было вернуть 20% стоимости тура по России, но не больше 20 тысяч рублей. Программа появилась в 2020 году на фоне пандемии — частичным возмещением затрат путешественникам власти хотели повысить туристический потенциал отечественных курортов.

Изначально акция должна была длиться до 12 апреля. Общая сумма, которую потратили туристы на покупку туров с кешбэком — 12 млрд рублей. На кешбэк ушло 2,5 млрд рублей. В Ростуризме ранее обещали, что очередной этап акции пройдет осенью 2022 года.

За езду без диагностической карты оштрафуют

С сегодняшнего дня резко возросли штрафы за езду без диагностической карты — с 500–800 рублей до 2000 рублей. Но главное — фиксировать нарушение смогут автоматические камеры с частотой до одного раза в сутки, а значит автомобилист без техосмотра рискует получить до 60 тысяч рублей штрафов в месяц.

