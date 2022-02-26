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Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Соответствующие указы подписал президент частично признанной республики

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После вооруженного конфликта 2008 года Республика Абхазия была признана Россией и пятью другими государствами — членами ООН

После вооруженного конфликта 2008 года Республика Абхазия была признана Россией и пятью другими государствами — членами ООН

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Президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба главы республики.

В обращении к соотечественникам Аслан Бжания сказал, что Абхазия внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса.

— Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. Абсолютно уверен, что всё абхазское общество поддерживает это решение, — сказал Бжания.

21 февраля Владимир Путин принял решение, что Россия признает ДНР и ЛНР. 24 февраля по приказу президента России на территории Украины началась военная операция. О развитии ситуации в России, на Украине и в мире мы рассказываем в режиме онлайн.

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