Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба главы республики.
В обращении к соотечественникам Аслан Бжания сказал, что Абхазия внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса.
— Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. Абсолютно уверен, что всё абхазское общество поддерживает это решение, — сказал Бжания.
21 февраля Владимир Путин принял решение, что Россия признает ДНР и ЛНР. 24 февраля по приказу президента России на территории Украины началась военная операция. О развитии ситуации в России, на Украине и в мире мы рассказываем в режиме онлайн.