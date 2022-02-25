Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео, в котором обратился к главе России Владимиру Путину с предложением начать переговоры.
— Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, — сказал Зеленский.
Он также в своей речи подверг критике Европу за медленную помощь Украине и обратился к гражданам европейских стран с призывом отправляться на Украину для защиты Европы, отмечает ТАСС.
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