25 февраля пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 5/10
usd 86.93
eur 97.77
Тема дняS7 возобновила часть южных рейсов в Новосибирск
Все новости
Все новости

Никита Михалков назвал признание ДНР и ЛНР «единственным выходом»

Режиссер анонсировал несколько выпусков своей передачи о Донбассе

1 010
26Обсудить

Поделиться

По мнению режиссера, Россия сохранила достоинство

По мнению режиссера, Россия сохранила достоинство

Поделиться

Кинорежиссер и актер Никита Михалков заявил, что признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик «было единственным возможным выходом из тупиковой ситуации».

— Череда предательств со стороны Украины и наших западных «партнеров» превысила все допустимые нормы, — цитирует ТАСС режиссера со ссылкой на его пресс-службу. — В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путем путча нацистский режим.

Излагая свою позицию, Михалков заявил, что жители упомянутых республик «хотят говорить на своем языке — на русском», а «нежелание коллективного Запада внимательно и с уважением отнестись к нашей озабоченности» не оставило «великой державе» иного пути.

— Притом я считаю, что произошедшее — это ярчайшее подтверждение того, что Россия сохранила собственное достоинство, — заявил он.

Михалков также анонсировал ряд выпусков собственной передачи, посвященных Донбассу.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЛНР и ДНРНикита Михалков
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter