Никита Михалков назвал признание ДНР и ЛНР «единственным выходом»

Кинорежиссер и актер Никита Михалков заявил, что признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик «было единственным возможным выходом из тупиковой ситуации».
— Череда предательств со стороны Украины и наших западных «партнеров» превысила все допустимые нормы, — цитирует ТАСС режиссера со ссылкой на его пресс-службу. — В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путем путча нацистский режим.
Излагая свою позицию, Михалков заявил, что жители упомянутых республик «хотят говорить на своем языке — на русском», а «нежелание коллективного Запада внимательно и с уважением отнестись к нашей озабоченности» не оставило «великой державе» иного пути.
— Притом я считаю, что произошедшее — это ярчайшее подтверждение того, что Россия сохранила собственное достоинство, — заявил он.
Михалков также анонсировал ряд выпусков собственной передачи, посвященных Донбассу.