Донбасс замер в ожидании. Больницы готовятся к приему раненых, эвакуация продолжается

По ее мнению, дончане за последние годы сильно изменились:

— Людям нужно, чтобы был мир, покой, чтобы была работа, на которой платят деньги, и были продукты. Большего уже никто и не просит. Только это есть далеко не у всех.



Поехала получить пенсию, вернулась домой через два года

Ольга — человек мира. Она всё время на колесах — сегодня в Киеве, завтра в Кременчуге, послезавтра в Москве или в Донецке.

— Поход Украины к демократии — страшный и бестолковый, — говорит она. — За эти 8 лет, что он длится, мы все стали голодранцами с этими демократическими ценностями и ценами. У нас народ смотрит телевизор и верит, что всё хорошо «по статистике. Я буквально кричу: откройте свой кошелек и посмотрите, сколько денег у вас осталось на жизнь и сколько раз вы за эти годы отдохнули. И сравните с довоенным временем. Но нет, у нас телевизор — критерий правдивости.



Светлана Бондаренко рассказывает:

— Когда Украина перестала платить пенсии и пособия жителям Донбасса, в феврале 15-го пенсионерам выдали по 1 тысяче рублей. К лету уже платили пенсию, постепенно увеличивая в рублях, — 2–3–4–5 тысяч. Сейчас вот, с нового года, еще повысили, у меня теперь 7800 рублей. Вы скажете, как можно жить на такие деньги? Естественно, трудно. Но у нас заморозили коммуналку (за двухкомнатную квартиру я плачу 2,5 тысячи зимой и 1 тысячу летом), транспорт (сейчас вот муниципальный подняли до 6 рублей), всяческие услуги (стрижка и прочее) тоже дешевые по сравнению с Россией.

