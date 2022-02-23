Заграница: практическая инструкция по применению для желающих свалить после пандемии

Первым делом узнайте правила въезда в страну для иностранцев, про различные типы виз, сколько можно жить на безвизе и как потом натурализоваться. Еще посчитайте, сколько потребуется денег на аренду жилья, питание, транспорт, оплату счетов в месяц. Важный момент — медстраховка и стоимость визитов к доктору. Если вы приняли решение обосноваться в стране надолго, узнайте, как получить гражданство — пригодится! И нужно ли при этом отказываться от российского (увы, не все признают двойное или два гражданства — это разные понятия).



Начните учить язык

Помню, в программе начальной школы было произведение Короленко «Без языка» — о том, как русские крестьяне подались за океан. Так вот, настоятельно советую к прочтению — оно совсем короткое, зато много выводов для себя сделаете. До того как переехать, выучите хотя бы основные фразы на языке страны: на практике, 100–150 слов уже достаточно для того, чтобы хоть как-то изъясняться. Подтяните английский — есть вероятность, что жители страны тоже его знают и смогут использовать для коммуникации. А если ваш инглиш всё еще на уровне «Лондон ис зе кэпитал оф Грейт Бритайн», то вооружитесь самоучителями, найдите в интернете курсы или начните уж использовать приложения для общения с носителями языка типа «Тандема» ну или «Тиндер» наконец: и языковой уровень подтянете, и глядишь, с симпатичным местным жителем контакты завяжете.

