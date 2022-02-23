Заграница: практическая инструкция по применению для желающих свалить после пандемии

Однажды утром вы проснулись с мыслью: всё, хватит, надоели нечищеные дороги, сосульки, грязь, пожухлые овощи на прилавках и вечная серость. А еще эта пандемия, которой нет конца. Если вдруг хочется бросить всё постылое, и устремиться к новым берегам, и решение засело в вашей голове прочно — необходимо подготовиться к столь решительному шагу. Как раз к концу пандемии, когда откроют все границы, успеете. Особенно если вам уже хорошо за 18 и вариант уехать по программе студенческого обмена остался в далеком прошлом. Как переехать в другую страну и не набить себе шишек — в пошаговой инструкции от нашего автора. Спойлер — детальные ответы на многие ваши вопросы сейчас легко найти благодаря соцсетям.
Прощупайте почву
Первым делом узнайте правила въезда в страну для иностранцев, про различные типы виз, сколько можно жить на безвизе и как потом натурализоваться. Еще посчитайте, сколько потребуется денег на аренду жилья, питание, транспорт, оплату счетов в месяц. Важный момент — медстраховка и стоимость визитов к доктору. Если вы приняли решение обосноваться в стране надолго, узнайте, как получить гражданство — пригодится! И нужно ли при этом отказываться от российского (увы, не все признают двойное или два гражданства — это разные понятия).
Начните учить язык
Помню, в программе начальной школы было произведение Короленко «Без языка» — о том, как русские крестьяне подались за океан. Так вот, настоятельно советую к прочтению — оно совсем короткое, зато много выводов для себя сделаете. До того как переехать, выучите хотя бы основные фразы на языке страны: на практике, 100–150 слов уже достаточно для того, чтобы хоть как-то изъясняться. Подтяните английский — есть вероятность, что жители страны тоже его знают и смогут использовать для коммуникации. А если ваш инглиш всё еще на уровне «Лондон ис зе кэпитал оф Грейт Бритайн», то вооружитесь самоучителями, найдите в интернете курсы или начните уж использовать приложения для общения с носителями языка типа «Тандема» ну или «Тиндер» наконец: и языковой уровень подтянете, и глядишь, с симпатичным местным жителем контакты завяжете.
Обеспечьте источник дохода
На первое время можно использовать сбережения. Если же у вас их нет и вы не очень редкий специалист — существует два варианта: найти работу после приезда в страну и, скорее всего, неквалифицированную, либо работать удаленно на российскую (или любую другую) компанию. Подумайте, готовы ли вы на столь решительный дауншифтинг. И будет ли достаточно тех денег, что вы зарабатываете, на жизнь в новой стране. В случае удаленки хорошо иметь план В на случай, если фирма откажется от ваших услуг или закроется. Если вы на самозанятости — желательно иметь человека в России, который в случае чего сможет платить за вас налоги: увы, на «Госуслуги» не всегда легко получается зайти из-за рубежа. Подумайте, как работодатель будет перечислять вам зарплату и какие комиссии на международные переводы. И оставьте доверенность на близкого или надежного человека, чтобы по каждой мелочи (например, обновить договор или перевыпустить банковскую карту) не летать на родину.
Узнайте про местную кухню и бытовые мелочи
Подумайте, что вы будете делать, если в избранной вами стране нового проживания люди без ума от острой пищи или же кушают кузнечиков, гусениц и прочие «деликатесы» как мы курицу или пельмени? Сможете ли вы спокойно жить без гречки, сгущенки, творога, копченой рыбки к пиву, конфет «Красный мак», 15 видов сыра и изобилия колбасных изделий, к которым вы привыкли в России? Важный момент — отопление зимой и кондиционирование летом. Во многих европейских странах, например в Англии или Албании, очень дорогое отопление и температура в помещении зимой не поднимается больше 20 градусов. А вот в Дубаи кондиционеры не выключаются большую часть года — из-за жаркого и влажного климата. Наверняка вам придется пересмотреть бытовые привычки: многие мои подруги, живущие в Анталье, хранят все крупы и муку исключительно в холодильнике, иначе в них заводятся личинки.
Найти русскую диаспору
Этот момент всегда спорный: сначала, когда ты никого не знаешь на новом месте, это помогает и дает ощущение защищенности и не-одиночества. Однако попадаются и те, кто пытается заработать на «зеленых» вновь прибывших соотечественниках. Срачи в русских группах в соцсетях и вопросы: «Чего тогда приперлись», к сожалению, тоже никто не отменял. Совет: не задерживайтесь на долгие годы в общении только с экспатами, выходите из зоны комфорта. Поступайте на курсы, присоединяйтесь к смешанным активити и внедряйтесь в жизнь страны. Язык так учить гораздо быстрее! Моя приятельница два года не могла заговорить на турецком, хотя пассив был, а как пошла в хор — сразу же начала бойко изъясняться.
Купите или арендуйте жилье
Этот момент всегда спорный: если вы уже приезжали в выбранную страну как турист и знаете об особенностях районов в том или ином городе, то можно найти квартиру для покупки или в аренду заблаговременно через интернет, еще находясь на родине. Если нет — то снимите апарт-отель (их хозяева много могут подсказать вновь прибывшим) или комнату через «Каучсерфинг», «Эйрбнб» или аналогичные сервисы. Бонус — в общении с жителями города, которые подскажут, каких районов нужно держаться подальше и на что обратить внимание при выборе постоянного жилья.
Учите матчасть
Про незнание законов и ответственность знают все — принцип точно так же работает и за пределами России. Выучите основные законы страны, нормы поведения в быту и обществе, заведите полезные контакты с жителями страны, где вы обосновались. Можно вступать в профильные группы на фейсбуке, в инстаграме, других соцсетях. Да и профессионалы, ведущие блоги, по моему опыту, редко отказывают в совете подписчикам-иностранцам. Возможно, вы не получите пошаговую и детальную инструкцию, но направление, куда копать, точно определите. Отличаться могут как Семейный кодекс, так и Правила дорожного движения. До сих пор удивляюсь: полицейский сам помог развернуться мне через двойную сплошную в Стамбуле, так как проезд через мост был закрыт и чтобы я не заблудилась на узких улочках по пути на объездную.
Будьте готовы психологически к «эмигрантской тоске»
От нее никто не застрахован, и как бы вы сильно не были очарованы местом, куда переехали, через какое-то время душа потянется к березкам и осинкам, и даже утренние переругивания в набитой маршрутке будут покрыты светлым налетом ностальгии. Программа максимум — взять билет и поехать на родину уже в качестве туриста: шоковая терапия приносит свои плоды. Большинство возвращается с набитым сгущенкой, колбасой и гречкой чемоданом и начинает снова кайфовать от страны переезда. Программа минимум — пообщаться с переехавшими (у всех одна и та же проблема) и позаимствовать способы решения, или же к психологу, желательно местному. Если языковой барьер еще не пал, много специалистов консультируют онлайн на русском языке, и среди них тоже есть «поуехавшие».
Не сжигайте мосты
Жизнь — штука непредсказуемая, и всегда есть вероятность, что новая страна окажется не столь привлекательной, какой виделась из России. Если есть возможность, не продавайте имеющуюся на родине недвижимость и поддерживайте дружеские и профессиональные связи. Но если уж так получится, то вы вернетесь в Россию уже с новым опытом и знанием иностранного языка, которое всегда является преимуществом при трудоустройстве.