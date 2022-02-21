Из автобуса — на поезд. Беженцев Донбасса отправили по регионам России

Вечером 20 февраля людей, эвакуированных в Ростовскую область из Донбасса, начали свозить на автобусах на таганрогский вокзал. Оттуда их отправили в другие районы. К 19:00 20 февраля границу России пересекли 53 тысячи жителей Донбасса. В понедельник, 21 февраля, в другие регионы отправятся 15 поездов с беженцами, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, 30 регионов России готовы принять свыше 28 тысяч беженцев. Первые эшелоны с эвакуированными отправились в воскресенье, 20 февраля, — две тысячи беженцев повезли в Воронежскую область. Еще 3,4 тысячи людей отправят в Нижегородскую, Курскую и Волгоградскую области. Первым принял почти 500 беженцев Волгоград, о чём сообщает V1.RU.
А как провожали жителей ДНР и ЛНР из Ростовской области, смотрите в фоторепортаже Евгения Вдовина.