21 февраля понедельник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 4/10
usd 75.76
eur 86.15
Тема дняМногоженство в Сибири
Все новости
Все новости

Из автобуса — на поезд. Беженцев Донбасса отправили по регионам России

20 кадров от фотографа 161.RU

1 715
22Обсудить

Поделиться

И даже при эвакуации есть место любви

И даже при эвакуации есть место любви

Поделиться

Вечером 20 февраля людей, эвакуированных в Ростовскую область из Донбасса, начали свозить на автобусах на таганрогский вокзал. Оттуда их отправили в другие районы. К 19:00 20 февраля границу России пересекли 53 тысячи жителей Донбасса. В понедельник, 21 февраля, в другие регионы отправятся 15 поездов с беженцами, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, 30 регионов России готовы принять свыше 28 тысяч беженцев. Первые эшелоны с эвакуированными отправились в воскресенье, 20 февраля, — две тысячи беженцев повезли в Воронежскую область. Еще 3,4 тысячи людей отправят в Нижегородскую, Курскую и Волгоградскую области. Первым принял почти 500 беженцев Волгоград, о чём сообщает V1.RU.

А как провожали жителей ДНР и ЛНР из Ростовской области, смотрите в фоторепортаже Евгения Вдовина.

На время пребывания для людей организовали туалеты

На время пребывания для людей организовали туалеты

Поделиться

Множество автобусов пристроились у обочины

Множество автобусов пристроились у обочины

Поделиться

Поделиться

Это отъезжает первый поезд

Это отъезжает первый поезд

Поделиться

Поделиться

Возле автобусов разворачивают палатки для обогрева

Возле автобусов разворачивают палатки для обогрева

Поделиться

Поделиться

Недетский взгляд

Недетский взгляд

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Размещаются в вагонах

Размещаются в вагонах

Поделиться

Поделиться

Одни из волонтеров, помогающие эвакуированным

Одни из волонтеров, помогающие эвакуированным

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Донбассэвакуациябеженцы в Ростовской областибеженцы из Донбасса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter