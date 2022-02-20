Между войной и закрытыми воротами: как власти (не) справлялись в первый день наплыва беженцев

К четырем часам автобусы вновь запускают двигатели, оставшиеся люди забираются внутрь. Водители не говорят, куда отправляются. Машины убывают дальше развозить людей по региону.

Рады всем, кроме мужчин

Чуть нетвердой походкой из частного дома выходит его владелец. Обращаюсь к нему — а что местные жители думают о появлении беженцев? Краснолицый и седоволосый Григорий отвечает то с горечью, то с яростью, сопровождая речь экспрессивным жестами.



— За деточек, — прикладывает руку к груди, — сердце кровью обливается. Примем, конечно, всеми руками за. Но сегодня утром, когда шел в магазин, и шли три, [блин], мужика неместных, которые должны… А они идут, пиво пьют, [блин]! Ты понимаешь?! Деточки — это да. Это понятно. Но ты, козлина, сука, возьми в руки автомат и иди Родину защищать! Я — пойду. А мне семьдесят!



К настоящим беженцам, точнее, беженкам и их детям, Григорий относится только положительно. Хотя о том, чтобы принять их у себя в доме, не задумывался. А к мужчинам среди уехавших хуторянин относится крайне резко: «Им лишь бы эти самые десять тысяч получить — и всё, через три дня они [резко уедут]!». Тут стоит добавить, что из Донбасса эвакуировали женщин, детей и стариков, но мужчин от 18 до 55 лет оставили по ту сторону границы.



Другая местная жительница, Галина, с которой я встречаюсь на автобусной остановке в центре хутора, тоже сочувствует женщинам. И тоже против приезда мужчин:



— Люди в таком положении — как же можно относиться, когда дети… Это если только не будет мужчин. Мужчины пусть воюют. А дети — дети пожалуйста.

На мой вопрос, было ли такое в 2 014 год у, Галина отвечает быстро: «Было!»



— Но сюда приезжали не только из Донбасса, — добавляет женщина. — Тогда приезжали не очень хорошие люди. Мы были недовольны ими. Когда они уезжали, то сделали здесь много гадостей. А эти люди нормальные.



В 2014-м, вспоминает Галина, ехали со всей Украины. Разные попадались люди, и нормальные тоже, но среди них были «не такие уж те беженцы, которые бедные и несчастные».



Нейтральнее прочих относится к приезжим местный житель Андрей. По его мнению, от появления беженцев сильно ничего не изменится. Разве что от мужчин могут быть проблемы: они ставят цены на работу ниже, так что рабочим станет тяжело. В 2 014 году , вспоминает он, доходило до конфликтов. Пока беженцы не «рассосались» по стране. Андрей, как и Григорий с Галиной, не задумывался о том, чтобы принять беженцев у себя. Разговоров среди соседей об этом он тоже не слышал.



По размякшему от влаги склону спускаюсь к Азовскому морю. Думаю выбраться вдоль него по берегу к пляжу у пансионата «Котельщик». Навстречу мне поднимается Светлана, за ней бредет белый козлик. Шествие замыкает маленькая черная дворняжка. Светлана улыбается — она только недавно переехала в Неклиновский район из Уфы. От местного климата в восторге.



— Насчет беженцев? Несчастье у людей, что сделаешь? Людей жалко, детей особенно. Всем хватит места, я считаю. Я не думаю, что будут проблемы. В наше-то время всего хватает, — улыбается мне Светлана.

