20 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 0/10
usd 75.76
eur 86.15
Тема дняНашли пропавшего 6-летнего мальчика
Запасной вариант. Кого призывают на военные сборы в России. Шесть карточек

Запасной вариант. Кого призывают на военные сборы в России. Шесть карточек

Президент подписал указ о призыве граждан запаса. Чем он отличается от других

76
Обсудить

Поделиться

Маршировать придется недолго

Маршировать придется недолго

Поделиться

На фоне эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область и падений снарядов на российскую территорию обыкновенный указ о военных сборах неожиданно приобрел зловещее звучание. Между тем это обычная практика с устоявшимися правилами.

1

В какие войска призывают на сборы?

Судя по указу президента, это и Вооруженные силы РФ, и Национальная гвардия, и органы государственной охраны, и органы ФСБ. Конкретное количество и перечень военно-учетных специальностей еще не определены.

Поделиться

2

Надолго ли это?

Согласно постановлению правительства от 29 мая 2006 г. № 333, сборы не могут длиться дольше 2 месяцев. Конкретного человека не могут привлекать к сборам дольше, чем на 12 месяцев за всё время его пребывания в запасе. Ну и чаще, чем раз в 3 года, повестку он тоже получать не должен.

Поделиться

3

До какого возраста могут призвать?

Зависит от категории запаса (которая подразумевает очередность мобилизации) и от воинского звания. К примеру, для солдат, матросов, сержантов, прапорщиков предельный возраст пребывания в запасе — 50 лет, полковников и капитанов 1-го ранга — 65 лет.

Поделиться

4

Кого не призывают на сборы?

Список утвержден статьей № 55 федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Во-первых, женщин; во-вторых, не годных по здоровью. Но и помимо этого список широк: сотрудники органов внутренних дел и пожарной службы, ФСИН и таможни; летно-технический состав, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, обеспечивающие его функционирование; плавающий состав судов морского флота; граждане, занятые на полях; преподаватели, студенты, многодетные; члены Совета Федерации и губернаторы; заключенные; люди с непогашенными судимостями или находящиеся под следствием. Полный список — здесь.

Поделиться

5

А что с работой?

Работодатель обязан отпустить сотрудника на сборы и сохранять за ним место, об этом говорит Трудовой кодекс. Зарплата на это время высчитывается, исходя из среднего дневного заработка (он определяется за расчетный период до призыва без учета больничных, отпусков и др.): эту сумму умножают на количество дней за период сборов.

Поделиться

6

А можно не пойти?

Штраф за неявку по повестке, согласно статье 21.5. КоАП РФ, составляет от 500 до 3 тысяч рублей. Впрочем, есть и уважительные причины — вроде болезни и смерти родственников или временной потери трудоспособности.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

военные сборыуказ президентавоеннообязанныеофицеры запаса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter