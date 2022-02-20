Очереди у банкоматов и на заправках: что происходит в пустеющем Луганске

После боев 2014–2015 годов Луганск так и не восстановил свое довоенное полумиллионное население. 18 февраля 2022-го город снова начал пустеть. 161.RU рассказывает о ситуации в столице самопровозглашенной ЛНР.



— Еще вчера в Луганске была относительно мирная жизнь. Люди ходили на работу, смотрели вечером новости, учили с детьми уроки. Потом всё это со всех сторон начало, конечно, нагнетать. Вечерние взрывы — и стало немного жутко. Как будто дежавю, — рассказывает луганчанин Алексей. — Когда объявили эвакуацию, то моя 70-летняя мама сказала, что второй раз войну не переживет. Я отвез ее на эвакуацию.

