Очереди у банкоматов и на заправках: что происходит в пустеющем Луганске

После боев 2014–2015 годов Луганск так и не восстановил свое довоенное полумиллионное население. 18 февраля
— Еще вчера в Луганске была относительно мирная жизнь. Люди ходили на работу, смотрели вечером новости, учили с детьми уроки. Потом всё это со всех сторон начало, конечно, нагнетать. Вечерние взрывы — и стало немного жутко. Как будто дежавю, — рассказывает луганчанин Алексей. — Когда объявили эвакуацию, то моя
Мужчина говорит, что сам вернулся домой, потому что в республике объявили мобилизацию. Да и не собирался он уезжать, потому что дом нужно защищать.
С утра 19 февраля город патрулируют люди с автоматами. Они стоят на дорогах, будто регулировщики. В жизнь пришла тревожность, признаются горожане. Многие кинулись к немногочисленным банкоматам «Госбанка», чтобы снять со счетов все свои сбережения.
— Первое, что приходит на память с 2014 года, — взять с собой «3Д»: детей, документы и деньги, — говорит Алексей. — Но это оказалось проблемой. Деньги закончились, видимо, во всех банкоматах города и вчера вечером. Очереди растягивались на километр. Многие расходились, когда узнавали, что деньги закончились, другое ждали инкассаторов в надежде забрать свои кровные.
Очереди растянулись не только к банкоматам, но и в аптеки с продуктовыми магазинами. Луганчане покупают впрок продукты, детское питание, подгузники.
— Сегодня в районе часа дня лично я объездил семь магазинов в центре города в поисках хлеба. Нет ничего страшнее, когда с прилавков пропадает хлеб — это наводит мысли о неминуемой войне. Это страшно, — признается Алексей. — В одной пекарне наблюдал картину, как продавщица достала свежеиспеченный хлеб из печки и его вырвали у нее прямо из рук. Это страшно, но так поступают, конечно, не все. Крупы и прочее лежит на прилавках в полном объеме.
Большие очереди с утра и на всех заправках. На многих АЗС закончился бензин, потому что горожане покидают город своим ходом. Много людей на шиномонтажках. Автомобилисты чинят поломки, чтобы точно не заглохнуть в пути.
Серия взрывов в ночь на 19 февраля испугала многих, кто живет на окраинах города. Наталья проживает в Малой Вергунке — как раз там, где взорвался газопровод.
— Думаю, что это цветочки. Люди уже морально истощены и устали от этой войны. У нас вчера дважды рванул газ. Причем в 12 часов ночи — чуть ли не по будильнику. Я только спать легла, а тут такой хлопок, что просто я на кровати подпрыгнула, и сразу огненное небо, — рассказала Наталья. — Причем взорвали в таком месте удивительном. Мне кажется, это место уже взрывают раз 5 за последние 8 лет. Потом через 20 минут взрыв был в другом месте, уже в поселке Металлист. К счастью, газ и вода у всех есть после восстановления.
В своем большинстве луганчане пока не хотят покидать дома. Город разделился на тех, кто боится еще раз пережить бомбежки, и тех, кто уже ничего не боится.
— Я знаю массу людей, которые не хотят уезжать. В
Те, кто пережил ад боев семилетней давности, больше ничего не боятся. Эти люди готовы умереть на своей земле.