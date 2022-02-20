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Очереди у банкоматов и на заправках: что происходит в пустеющем Луганске

Паники нет, но выстрелы за городом слышат все

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Очереди за наличными

Очереди за наличными

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После боев 2014–2015 годов Луганск так и не восстановил свое довоенное полумиллионное население. 18 февраля 2022-го город снова начал пустеть. 161.RU рассказывает о ситуации в столице самопровозглашенной ЛНР.

— Еще вчера в Луганске была относительно мирная жизнь. Люди ходили на работу, смотрели вечером новости, учили с детьми уроки. Потом всё это со всех сторон начало, конечно, нагнетать. Вечерние взрывы — и стало немного жутко. Как будто дежавю, — рассказывает луганчанин Алексей. — Когда объявили эвакуацию, то моя 70-летняя мама сказала, что второй раз войну не переживет. Я отвез ее на эвакуацию.

Мужчина говорит, что сам вернулся домой, потому что в республике объявили мобилизацию. Да и не собирался он уезжать, потому что дом нужно защищать.

С утра 19 февраля город патрулируют люди с автоматами. Они стоят на дорогах, будто регулировщики. В жизнь пришла тревожность, признаются горожане. Многие кинулись к немногочисленным банкоматам «Госбанка», чтобы снять со счетов все свои сбережения.

— Первое, что приходит на память с 2014 года, — взять с собой «3Д»: детей, документы и деньги, — говорит Алексей. — Но это оказалось проблемой. Деньги закончились, видимо, во всех банкоматах города и вчера вечером. Очереди растягивались на километр. Многие расходились, когда узнавали, что деньги закончились, другое ждали инкассаторов в надежде забрать свои кровные.

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Очереди растянулись не только к банкоматам, но и в аптеки с продуктовыми магазинами. Луганчане покупают впрок продукты, детское питание, подгузники.

— Сегодня в районе часа дня лично я объездил семь магазинов в центре города в поисках хлеба. Нет ничего страшнее, когда с прилавков пропадает хлеб — это наводит мысли о неминуемой войне. Это страшно, — признается Алексей. — В одной пекарне наблюдал картину, как продавщица достала свежеиспеченный хлеб из печки и его вырвали у нее прямо из рук. Это страшно, но так поступают, конечно, не все. Крупы и прочее лежит на прилавках в полном объеме.

Большие очереди с утра и на всех заправках. На многих АЗС закончился бензин, потому что горожане покидают город своим ходом. Много людей на шиномонтажках. Автомобилисты чинят поломки, чтобы точно не заглохнуть в пути.

Желающие покинуть город собираются в разных точках

Желающие покинуть город собираются в разных точках

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Одна из них — городской автовокзал

Одна из них — городской автовокзал

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Здесь эвакуируемых регистрируют и распределяют по автобусам

Здесь эвакуируемых регистрируют и распределяют по автобусам

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Серия взрывов в ночь на 19 февраля испугала многих, кто живет на окраинах города. Наталья проживает в Малой Вергунке — как раз там, где взорвался газопровод.

— Думаю, что это цветочки. Люди уже морально истощены и устали от этой войны. У нас вчера дважды рванул газ. Причем в 12 часов ночи — чуть ли не по будильнику. Я только спать легла, а тут такой хлопок, что просто я на кровати подпрыгнула, и сразу огненное небо, — рассказала Наталья. — Причем взорвали в таком месте удивительном. Мне кажется, это место уже взрывают раз 5 за последние 8 лет. Потом через 20 минут взрыв был в другом месте, уже в поселке Металлист. К счастью, газ и вода у всех есть после восстановления.

В своем большинстве луганчане пока не хотят покидать дома. Город разделился на тех, кто боится еще раз пережить бомбежки, и тех, кто уже ничего не боится.

— Я знаю массу людей, которые не хотят уезжать. В 2014-м они говорили: «Куда мы поедем, кто там нас ждет, кому мы нужны». Сейчас всех вроде ждут, но ехать всё равно страшно в никуда. В основном страшно за детей и стариков — их вывозят, слава богу, — поделился мужчина. — Многие после 14-го уезжали на пару недель, а в итоге остались в России навсегда.

Те, кто пережил ад боев семилетней давности, больше ничего не боятся. Эти люди готовы умереть на своей земле.

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ДонбассЛНРэвакуацияЛуганск
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