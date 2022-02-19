«Отойдите! Еще едут». Что происходит в лагере для беженцев Донбасса. Репортаж с места событий

— Мы столько не зарабатываем, чтобы в России просто отдохнуть, — понизив голос, говорит водитель. — Вы работаете. А мы что здесь будем делать?



Свою семью мужчина не эвакуировал и не планирует. Говорит, закончит вывозить всех желающих и вернется домой. На автобусе — табличка маршрута № 42 «Трудовская — Центр».



— Ой, нехило сбился с курса, — смеются приехавшие на нем женщины.



А водитель автобуса № 42 увлечен разговором про обстрелы — они не прекращаются, и «вчера лупили до пол-одиннадцатого», когда он как раз был в гараже…



Второй водитель подхватывает: приезжает на конечную, выгрузил людей, обратно целенький поехал — уже хорошо, едешь и радуешься.



Первый говорит, что работает в опасном районе. Второй настаивает, что его — опаснее.



В автобусах холоднее, чем на улице. Подростковые ботинки — первое, что бросается в глаза, когда заходишь в салон. Мальчик спит, прижавшись лицом к спинке кресла.

