В Ростовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за массовой эвакуации жителей Донбасса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила не использовать Краснодарский и Ставропольский края для размещения беженцев из ДНР и ЛНР в связи с тем, что скоро в этих регионах начнется отпускной сезон.
О готовности принять
Поделиться
Военного ответа НАТО на действия России на Украине не будет, но последуют очень жесткие экономические санкции, заявил глава оборонного комитета бундестага.
Тем временем министр обороны США заявил, что вторжение России на Украину «не является неизбежным».
Поделиться
Путин дал старт запланированным учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет, сказал РИА Новости Дмитрий Песков.
Поделиться
Поделиться
О готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР заявили многие регионы, в том числе Челябинская область.
— В случае необходимости принять беженцев и обеспечить их всем необходимым смогут учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты. В настоящий момент список мест размещения готовится совместно с главным управлением МЧС по Челябинской области, — говорится в сообщении властей региона.
Поделиться
Поделиться
Фото от нашего читателя: город Алчевск, ЛНР. Очевидец сообщает, что у автозаправки образовалась очередь, люди готовятся к самостоятельной эвакуации.
Поделиться
Поделиться
Правительство Ростовской области опубликовало документ о введении режима ЧС с
Поделиться
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в вопросе украинского конфликта и конфликта между Россией и ЕС, которую в Евросоюзе подозревают в подготовке вторжения на украинскую территорию, нужно делать ставку на дипломатию.
— Столько дипломатии, сколько возможно, не будучи наивными — это наша цель. Для этого мы используем все переговорные каналы: Совет Россия — НАТО, который за много лет впервые состоялся, ОБСЕ <...> есть двусторонний канал между Россией и США, и мы используем «нормандский формат», — сказал Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. — Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке в обозримом будущем.
Поделиться
В ДНР заявили об обстрелах Донецка: выпущено
Поделиться
Видимо, эвакуированные жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР отправятся не только в Ростовскую область.
— Власти планируют доставить железнодорожным транспортом жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в связи с обострением ситуации на линии разграничения, в ряд регионов Центрального федерального округа, — сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Поделиться
Коротко о ситуации в ДНР и ЛНР на данный момент:
- В Донецке прекратили движение городского транспорта. Автобусы пущены на эвакуацию граждан.
- МИД ЛНР сообщил, что Донбасс готов к конструктивному диалогу в контактной группе.
- При обстреле территорий ДНР пострадал, предварительно, один человек. Сообщается, что контузию получил
83-летнийжитель села Коминтерново.
- Депутат Верховной Рады Украины подтвердил гибель одного украинского военнослужащего у поселка Мироновского. Около
7 утракапитан ВСУ получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
- Военный комиссар ЛНР Андрей Губанов приказал всем военнослужащим запаса прибыть в сроки и пункты, указанные в повестках.
- Глава ЛНР Пасечник подписал указ о переводе госорганов, предприятий и организаций на условия военного времени.
Поделиться
Глава МИД Франции созвонился с Сергеем Лавровым и выразил глубокую обеспокоенность эскалацией на востоке Украины.
Поделиться
Поделиться
На видео — как готовили городок для беженцев в Матвеевом Кургане, рядом с КПП. И как там обстоят дела сейчас.
Поделиться
Первый палаточный лагерь для приема беженцев развернули под Таганрогом. Вот как он выглядит (больше фото — по ссылке).
Поделиться
В каких районах Ростовской области разместят беженцев:
• Миллеровский район;
• Тарасовский район;
• Каменский район;
• Красносулинский район;
• Родионово-Несветайский район;
• Куйбышевский район;
• Матвеево-Курганский район;
• Неклиновский район;
• город Каменск-Шахтинский.
Фото с базы «Звезда» (хутор Рожок), куда ночью прибыли около
Поделиться
Кого эвакуируют?
— В первую очередь будут отправлять жителей территорий, которые рядом с возможными боевыми действиями. Договоренности с властями Ростовской области совершенно точно были. Где именно будут размещать беженцев, я не знаю, — вчера заявил РБК депутат Госдумы Александр Бородай, бывший лидер сепаратистов Донбасса.
Эвакуируют всех, кроме боеспособных мужчин
Поделиться
Первые автобусы с беженцами прибыли в Ростовскую область около 22:00 по московскому времени. На границе с ДНР образовалась многокилометровая пробка.
Поделиться
Поделиться
Почему приняли решение об эвакуации
Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объяснил решение об эвакуации угрозой наступления украинской армии.
— С сегодняшнего дня,
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
— С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации, — заявил Пасечник.
Поделиться
Владимир Путин поручил выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса по
Кроме того, глава государства поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область. Александр Чуприян займется там созданием условий для размещения беженцев, их обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
Поделиться
В Ростовской области ввели режим ЧС
В Ростовской области ввели режим ЧС. Он начал действовать в 10:00
― Режим ЧС в Ростовской области решено ввести с 10:00
Поделиться