В Ростовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за массовой эвакуации жителей Донбасса

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в вопросе украинского конфликта и конфликта между Россией и ЕС, которую в Евросоюзе подозревают в подготовке вторжения на украинскую территорию, нужно делать ставку на дипломатию.

— Столько дипломатии, сколько возможно, не будучи наивными — это наша цель. Для этого мы используем все переговорные каналы: Совет Россия — НАТО, который за много лет впервые состоялся, ОБСЕ <...> есть двусторонний канал между Россией и США, и мы используем «нормандский формат», — сказал Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. — Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке в обозримом будущем.