В России впервые вручат премию за социально значимый контент

В России стартовало голосование за проекты, номинированные на Национальную премию интернет-контента. Всего на премию, учрежденную Институтом развития интернета, номинированы более 380 проектов. Призовой фонд премии составил 18 млн рублей, всего предусмотрена 21 номинация, среди которых — лучший подкаст, лучший блог, лучший журналистский проект, лучший короткометражный фильм и другие. Также отдельной группой выделены тематические номинации, например, контент о волонтерстве и благотворительности, и спецноминации, которые организаторы пока не называют. Награду получат авторы материалов, которые признаны социально значимыми.
— Мы создавали эту премию для того, чтобы поощрить и продвинуть всех тех, кто создает социально значимый контент, — рассказал генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский на пресс-конференции 15 февраля. — В задумке эти проекты и фильмы, ролики, программное обеспечение, проекты в СМИ далеко не всегда выглядят как обреченные на успех. Это сложные темы, это огромная журналистская и киношная, извините за это слово, работа, которая стоит за многими проектами.
Выдвигать свои проекты на премию могли российские СМИ, производители контента, соцсети, телеканалы, видеохостинги, онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы. Все проекты эксперты уже отсмотрели, с сегодняшнего дня начинается голосование жюри, которое состоит из участников продюсерского совета Института развития интернета. В финал выйдут по три проекта в каждой номинации, а церемония награждения состоится 3 марта.