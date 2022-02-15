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В Минобороны объявили о завершении совместных учений с Белоруссией

Войска отправляются в места постоянной дислокации

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Численность участников учений не превышает параметры, определенные Венским документом 2011 года

Численность участников учений не превышает параметры, определенные Венским документом 2011 года

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По окончании российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022» российские войска вернутся в пункты постоянной дислокации. Об этом заявили в руководстве российского Минобороны.

— По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации, — сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на поезда и машины и сегодня начнут движение в свои гарнизоны. Отдельные подразделения вернутся своим ходом.

Российско-белорусские совместные оперативные учения «Союзная решимость — 2022» проводятся с 10 по 20 февраля на территории Республики Беларусь. Участники проверяют силы реагирования союзного государства, отрабатывают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе обороны, «противодействию терроризму и защите интересов союзного государства».

Кроме того, участники учений отрабатывают усиление охраны государственных границы, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский, Осиповичский и на отдельных участках местности Республики Беларусь. Также задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Места, где проходят совместные учения двух государств

Места, где проходят совместные учения двух государств

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По информации Минобороны, численность участников учений, а также количество основных систем вооружения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, «не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению».

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БелоруссияРоссиявоенные учения
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