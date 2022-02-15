Многодетная мать с сожителем на камеру мучили кота. За это им дали реальные сроки

Осенью в соцсетях по всей стране распространили шокирующее видео с пытками домашнего кота Кузи. Животное связывали, выдирали усы, с силой сжимали в кулак, обжигали, били бутылкой по носу. В итоге спустя неделю кот умер. Видео с пытками выкладывали во «ВКонтакте» сами живодеры. После этого люди из разных городов России подписали петицию с требованием наказать их.
Издевались над котом Анна Громович — поэтесса и многодетная мать — и ее сожитель Артем Лаврентьев. Они мучили кота матери Артема, пока ее не было дома, чтобы отомстить ей за частые конфликты. Коту Кузе было 14 лет.
На судебном заседании Анна Громович заявила, что убила кота, потому что он «очень походил на свою хозяйку».
— Все действия производила я, Артем не виноват совершенно ни в чём. Я раскаиваюсь в содеянном, мне очень жалко тех людей, которые видели эти ужасные кадры. Я совершенно не жалею потерпевшую, — добавила Анна Громович.
На вопрос, жалко ли ей кота, Анна Громович сказала: «Нет».
Суд дал обоим подсудимым реальные сроки. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, подсудимому, с учетом совершения кражи, — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артем Лаврентьев прямо из зала суда отправляется в СИЗО. В срок ему зачтут время, проведенное под ограничительными мерами. Анне-Виктории также зачтут в срок время, проведенное в СИЗО.
В России редко живодерам дают реальные сроки. Их стали получать после того, как в 2017 году в