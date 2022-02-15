Многодетная мать с сожителем на камеру мучили кота. За это им дали реальные сроки

Суд дал обоим подсудимым реальные сроки. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, подсудимому, с учетом совершения кражи, — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артем Лаврентьев прямо из зала суда отправляется в СИЗО. В срок ему зачтут время, проведенное под ограничительными мерами. Анне-Виктории также зачтут в срок время, проведенное в СИЗО.



В России редко живодерам дают реальные сроки. Их стали получать после того, как в 2017 году в 245-ю статью Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными» внесли изменения. Теперь преступникам могут назначить от трех до пяти лет лишения свободы. Но практика показывает, что уголовные дела возбуждаются в тех случаях, когда есть широкий общественный резонанс.