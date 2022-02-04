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У социальной сети «ВКонтакте» крупный сбой

Пользователи по всей стране не могут отправить сообщения и вообще зайти на сайт

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У социальной сети «ВКонтакте» произошел крупный сбой: пользователи по всей стране не могут зайти на сайт, а если получается — отправить сообщения или прогрузить страницы сайта.

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