У социальной сети «ВКонтакте» крупный сбой

У социальной сети «ВКонтакте» произошел крупный сбой: пользователи по всей стране не могут зайти на сайт, а если получается — отправить сообщения или прогрузить страницы сайта.
Новость дополняется
Пользователи по всей стране не могут отправить сообщения и вообще зайти на сайт
У социальной сети «ВКонтакте» произошел крупный сбой: пользователи по всей стране не могут зайти на сайт, а если получается — отправить сообщения или прогрузить страницы сайта.
Новость дополняется
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