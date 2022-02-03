400 тысяч чеченцев вышли на несанкционированный митинг в Грозном — в ответ Кадыров их поблагодарил

Ранее Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они «призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его», «планируют принять участие в организации целой сети».



20 января в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданском ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и похитили его жену. Позже Рамзан Кадыров сказал, что семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После всего этого судья вместе с дочерью покинул Россию, а его сын рассказал, что живущие в Чечне родственники перестали выходить на связь. Читайте — чем семья Янгулбаевых вызвала ненависть Рамзана Кадырова и почему переехала из Чечни в Нижний Новгород.

