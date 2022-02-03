400 тысяч чеченцев вышли на несанкционированный митинг в Грозном — в ответ Кадыров их поблагодарил

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил участников несанкционированного митинга, которые вышли на улицы Грозного 2 февраля. Более 400 тысяч человек (именно такую цифру называл ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев) выразили протест против семьи экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Кроме того, участники митинга требовали привлечь членов семьи Янгулбаева к ответственности за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму.
— На митинге собралось более 400 тысяч человек, это только мужская половина, — заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. — Этот митинг проводился чеченской общественностью, жителями республики несанкционированно, в нем принимали участие уважаемые религиозные деятели, старейшины, там принимали участие учителя, доктора, спортсмены, представители искусства, Академии наук.
На видеоотчете, который опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» Рамзан Кадыров, можно увидеть, как тысячи взрослых мужчин танцуют ритуальные танцы, хлопают в ладоши, читают молитвы и сжигают портреты людей, которых в Чечне прозвали «позором нации».
За устроенный массовый несанкционированный митинг Рамзан Кадыров горячо поблагодарил его участников.
— Вне всякого сомнения, каждый участник этого митинга сегодня стал защитником ислама, каждый их сегодняшний шаг был сделан на пути газавата, — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте». — Наша республика претерпела много страданий. Какие только личности не пытались внести раскол в наше общество, но всех их постигла одна участь. И такая же участь будет ждать каждого, кто посягнет на наш мир, нашу религию, нашу честь и наше согласие.
Ранее Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они «призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его», «планируют принять участие в организации целой сети».
20 января в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданском ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и похитили его жену. Позже Рамзан Кадыров сказал, что семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После всего этого судья вместе с дочерью покинул Россию, а его сын рассказал, что живущие в Чечне родственники перестали выходить на связь. Читайте — чем семья Янгулбаевых вызвала ненависть Рамзана Кадырова и почему переехала из Чечни в Нижний Новгород.