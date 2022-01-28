Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для педофилов

— С учетом наших изменений пожизненное лишение свободы коснется уже трех категорий преступников: тех, кто был судим за преступления против половой неприкосновенности детей, кто ранее не привлекался за подобные преступления, но совершил насилие в отношении двух и более детей, и тех случаев, когда насилие было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности ребенка, — заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



По данным сенатора, в 2021 году число преступлений против половой неприкосновенности детей выросло на 8% — это почти в два раза больше, чем в 2012 году. Более половины преступлений совершены в отношении детей от 14 до 18 лет.



— Сейчас для преступников, совершивших такого рода насилие, предусмотрено наказание в виде лишения свободы максимум на 20 лет, а пожизненное лишение свободы — только для насильников-рецидивистов и только если их жертвы не достигли 14 лет. По факту же педофилы получают гораздо меньшие сроки, — отметил Турчак. — Один из убийц пятилетней девочки в Костроме ранее уже был осужден за изнасилование несовершеннолетнего и отсидел в тюрьме всего около четырех лет. Выходя на свободу, эти моральные уроды, как правило, возвращаются в свои города и поселки. И жители вынуждены пребывать в страхе. Особенно тяжело представить, что должны чувствовать жертвы насилия.

