Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для педофилов

Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Лишать свободы будут рецидивистов за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних и если изнасилование сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.
Ранее пожизненное заключение могло назначаться только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.
Закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов ранее обсудили в Совете Федерации. Сенаторы внесли свои поправки: они предложили повысить возраст жертв таких преступников с 14 до 18 лет.
— С учетом наших изменений пожизненное лишение свободы коснется уже трех категорий преступников: тех, кто был судим за преступления против половой неприкосновенности детей, кто ранее не привлекался за подобные преступления, но совершил насилие в отношении двух и более детей, и тех случаев, когда насилие было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности ребенка, — заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
По данным сенатора, в 2021 году число преступлений против половой неприкосновенности детей выросло на 8% — это почти в два раза больше, чем в 2012 году. Более половины преступлений совершены в отношении детей от 14 до 18 лет.
— Сейчас для преступников, совершивших такого рода насилие, предусмотрено наказание в виде лишения свободы максимум на 20 лет, а пожизненное лишение свободы — только для насильников-рецидивистов и только если их жертвы не достигли 14 лет. По факту же педофилы получают гораздо меньшие сроки, — отметил Турчак. — Один из убийц пятилетней девочки в Костроме ранее уже был осужден за изнасилование несовершеннолетнего и отсидел в тюрьме всего около четырех лет. Выходя на свободу, эти моральные уроды, как правило, возвращаются в свои города и поселки. И жители вынуждены пребывать в страхе. Особенно тяжело представить, что должны чувствовать жертвы насилия.
Следующим шагом должно стать изменение системы административного надзора за педофилами, которые находятся на свободе: государство должно контролировать каждый их шаг.
Закон о педофилах-рецидивистах Госдума рассмотрела во втором и третьем чтениях 18 января. Особое внимание законопроект привлек после трагедии в Костроме, где 4 января была похищена, изнасилована и убита пятилетняя девочка. По подозрению в преступлении были задержаны двое мужчин: ранее судимый за изготовление детской порнографии и педофилию
По новому закону пожизненно предлагается сажать тех, кто совершил преступление повторно или сразу против нескольких детей. Также максимальное наказание предполагается для преступника, если сексуальное насилие сопровождалось другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности (например, к таким относится убийство).
Пожизненное заключение для педофилов существовало в России и ранее, но оно касалось только тех, кто уже был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетними и совершил повторное преступление в отношении ребенка до 14 лет.