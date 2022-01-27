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«Госуслуги» и «ВКонтакте» вошли в список сайтов с бесплатным доступом

Решение приняла комиссия Минцифры

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Можно будет зайти на «Госуслуги», даже если вы не оплатили интернет

Можно будет зайти на «Госуслуги», даже если вы не оплатили интернет

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Портал «Госуслуги» и соцсеть «ВКонтакте» включили в перечень социально значимых ресурсов — они войдут в проект «Доступный интернет». Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник, решение было принято комиссией Минцифры на сегодняшнем заседании.

Проект «Доступный интернет» предполагает, что операторы связи должны бесплатно предоставлять гражданам доступ к перечню социально значимых сайтов и сервисов. Соответствующий закон Владимир Путин подписал 2 июля 2021 года. Эксперимент по инициативе Минцифры был начат еще раньше — в апреле 2020 года.

Правила формирования списка, критерии отбора и требования к владельцам сайтов устанавливает правительство.

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Владимир ПутинМинцифры«Госуслуги»ВКонтактедоступный интернет
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