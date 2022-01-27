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За отпуск в России можно получить деньги: как это сделать

Туристический кешбэк снова работает, но времени на сборы немного

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В этом году туристы могут порадовать себя активным зимним отдыхом

В этом году туристы могут порадовать себя активным зимним отдыхом

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С января в России снова работает туристический кешбэк — за отдых на курортах родины можно вернуть до 20% затрат, если выполнить несколько условий. Вспоминаем, как получить деньги.

Туристический кешбэк государство придумало в 2020 году на фоне пандемии и закрытия международных границ. За покупку туров по стране у туроператоров, проезд или проживание в отеле предлагалось вернуть часть затрат — 20%, но не более 15 тысяч рублей (позже — 20 тысяч рублей). В 2021 году программу распространили на детские лагеря.

В 2022 году условия те же: продолжительность тура или проживания в отеле должна составлять не меньше двух ночей, сумма возврата — 20%, но не больше 20 тысяч рублей.

Куда можно поехать?

По всей России, но соотечественники, как выяснили в Ростуризме, стремятся на традиционные курорты: в топе направлений — Крым, Краснодарский край, Калининградская область и Кавказ. Например, в прошлом году число броней на Красной Поляне по программе кешбэка выросло втрое.

— В рамках акции в 2020 году гости забронировали в наших отелях почти 3000 ночей, в 2021-м — более 8600, — отметили в пресс-службе курорта. — Общая сумма привлеченных по акции денежных средств — 120 млн рублей.

В Севастополе надеются, что кешбэк взбодрит туристическую отрасль в межсезонье: в 2022 году в программе участвуют 14 гостиниц и 8 туроператоров.

Программа продлится до 12 апреля 2022 года — это значит, что покупать тур нужно уже сейчас. Отправиться в поездку можно позже: до 30 апреля — если вы путешествуете автобусом или самолетом, и до 1 июня — если едете поездом или отправляетесь в круиз.

Как получить кешбэк?

Первое, что нужно сделать, чтобы стать участником акции, — оформить карту «Мир» и покупать тур с нее. Другие платежные системы и тем более оплата наличкой не подойдут. Все предложения по поездкам и участникам программы (туроператоры, агрегаторы, санатории, круизы) указаны на сайте акции. Там же можно выбрать и забронировать тур.

Поездка должна длиться больше двух ночей. Оплатить необходимо сразу всю стоимость тура, одной транзакцией.

Вы получите возврат, если оплатите:

  • турпакет: транспорт (авиаперелет, ж/д или автобус) + проживание;
  • самостоятельное путешествие по России (должно длиться больше двух дней, быть куплено на карту «Мир» и оформлено на сайте партнера акции);
  • ж/д тур с ночевкой в поезде и/или отелях;
  • круизный тур;
  • проживание в отелях, санаториях, на базах отдыха и в пансионатах.

Одной картой можно оплатить хоть сколько туров. За каждый вы получите не более 20 тысяч рублей. Например, если вы купили тур за 40 тысяч рублей, вернется 8 тысяч. А если потратили 150 тысяч, максимум получите 20 тысяч рублей.

А если деньги не пришли?

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Кешбэк начисляется на карту через пять дней после покупки, но возможны небольшие задержки. Наличие возврата можно проверить в личном кабинете системы «Мир» или обратиться по телефону 8 800 100-54-64.

Мошенники нередко пытаются заработать на подобных акциях. Поэтому нужно:

  • оплачивать туры/отели только на официальном сайте туроператора;
  • не переходить по рекламным ссылкам и не вестись на обещания моментального возврата денег за отдых;
  • не говорить никому данные банковской карты (это не могут запросить даже сотрудники банка);
  • не переходить по подозрительным ссылкам, отправленным на ваш имейл (письмо от туроператора приходит только после оплаты тура).

Если я всё оплатил, но передумал путешествовать?

Если вы передумали ехать, но кешбэк уже выплачен, то вам вернется сумма с удержанием уже выплаченных 20%.

Не могу ехать в отпуск сейчас. Будут другие программы кешбэка?

В 2022 году, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, запланирован осенний этап программы, который начнется с октября. Точные даты станут известны во второй половине года.

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