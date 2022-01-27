За отпуск в России можно получить деньги: как это сделать

С января в России снова работает туристический кешбэк — за отдых на курортах родины можно вернуть до 20% затрат, если выполнить несколько условий. Вспоминаем, как получить деньги.
Туристический кешбэк государство придумало в 2020 году на фоне пандемии и закрытия международных границ. За покупку туров по стране у туроператоров, проезд или проживание в отеле предлагалось вернуть часть затрат — 20%, но не более
В 2022 году условия те же: продолжительность тура или проживания в отеле должна составлять не меньше двух ночей, сумма возврата — 20%, но не больше
Куда можно поехать?
По всей России, но соотечественники, как выяснили в Ростуризме, стремятся на традиционные курорты: в топе направлений — Крым, Краснодарский край, Калининградская область и Кавказ. Например, в прошлом году число броней на Красной Поляне по программе кешбэка выросло втрое.
— В рамках акции в 2020 году гости забронировали в наших отелях почти 3000 ночей, в
В Севастополе надеются, что кешбэк взбодрит туристическую отрасль в межсезонье: в 2022 году в программе участвуют
Программа продлится до 12 апреля 2022 года — это значит, что покупать тур нужно уже сейчас. Отправиться в поездку можно позже: до
Как получить кешбэк?
Первое, что нужно сделать, чтобы стать участником акции, — оформить карту «Мир» и покупать тур с нее. Другие платежные системы и тем более оплата наличкой не подойдут. Все предложения по поездкам и участникам программы (туроператоры, агрегаторы, санатории, круизы) указаны на сайте акции. Там же можно выбрать и забронировать тур.
Поездка должна длиться больше двух ночей. Оплатить необходимо сразу всю стоимость тура, одной транзакцией.
Вы получите возврат, если оплатите:
- турпакет: транспорт (авиаперелет, ж/д или автобус) + проживание;
- самостоятельное путешествие по России (должно длиться больше двух дней, быть куплено на карту «Мир» и оформлено на сайте партнера акции);
- ж/д тур с ночевкой в поезде и/или отелях;
- круизный тур;
- проживание в отелях, санаториях, на базах отдыха и в пансионатах.
Одной картой можно оплатить хоть сколько туров. За каждый вы получите не более
А если деньги не пришли?
СЮЖЕТ
Кешбэк начисляется на карту через пять дней после покупки, но возможны небольшие задержки. Наличие возврата можно проверить в личном кабинете системы «Мир» или обратиться по телефону
Мошенники нередко пытаются заработать на подобных акциях. Поэтому нужно:
- оплачивать туры/отели только на официальном сайте туроператора;
- не переходить по рекламным ссылкам и не вестись на обещания моментального возврата денег за отдых;
- не говорить никому данные банковской карты (это не могут запросить даже сотрудники банка);
- не переходить по подозрительным ссылкам, отправленным на ваш имейл (письмо от туроператора приходит только после оплаты тура).
Если я всё оплатил, но передумал путешествовать?
Если вы передумали ехать, но кешбэк уже выплачен, то вам вернется сумма с удержанием уже выплаченных 20%.
Не могу ехать в отпуск сейчас. Будут другие программы кешбэка?
В 2022 году, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, запланирован осенний этап программы, который начнется с октября. Точные даты станут известны во второй половине года.