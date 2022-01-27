За отпуск в России можно получить деньги: как это сделать

С января в России снова работает туристический кешбэк — за отдых на курортах родины можно вернуть до 20% затрат, если выполнить несколько условий. Вспоминаем, как получить деньги.



Туристический кешбэк государство придумало в 2020 году на фоне пандемии и закрытия международных границ. За покупку туров по стране у туроператоров, проезд или проживание в отеле предлагалось вернуть часть затрат — 20%, но не более 15 тысяч рублей (позже — 20 тысяч рублей). В 2021 году программу распространили на детские лагеря.

