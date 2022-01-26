«Климат нервничает». Россияне третьи сутки заперты в снежном плену в Стамбуле

На Стамбул обрушились мощные снегопады (впервые за 29 лет), которые идут уже несколько дней. Город парализовало. Закрыты воздушные гавани, отменено движение судов по Босфору, прекращены экскурсии для туристов.
Большая часть рейсов в аэропортах Стамбула отменена, закрыты ведущие в воздушную гавань дороги. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), застрять в здании аэропорта могли около полутора тысяч россиян. Авиакомпания «Победа» из-за постоянных переносов рейсов разместила в турецких отелях около 300 человек. Компания «Аэрофлот» сообщила, что планирует вывозить туристов из Стамбула с вечера сегодня, 26 января, на «воздушных судах большой вместимости» — Airbus A330. Об этом — в материале MSK1.RU.
Снег выпал также на побережье Анталии, хотя в некоторых местах он довольно быстро растаял.
— Для местных это, конечно, большая радость. Люди лепят снеговиков, — рассказала MSK1.RU Юлия Степанова, которая много лет живет в Кемере. — Большое заблуждение, что в Турции снега нет. Вообще-то здесь имеются горнолыжные курорты. И снег регулярно выпадает в Стамбуле. Но у многих шины не подготовлены, поэтому на дорогах страшные пробки. Не готовы к снегопадам и сами жители, потому что в этом году в Турции очень упала экономика в стране и в несколько раз выросли счета за электричество. В домах холодно, приходится включать кондиционеры, чтобы их обогревать.
Климатолог Андрей Киселёв, автор книги «Парадоксы климата», говорит, что про такие погодные явления говорят «климат нервничает».
— Само по себе явление нетипичное, но подобные случаи бывают — например, выпадение снега в Сахаре, а сейчас вот в Турции, — сообщил MSK1.RU Киселев. — Это своеобразное состояние климатической системы, которое сейчас в мире имеет место быть. И когда происходят всевозможные погодные аномалии, и наблюдается учащение таких явлений. Это связано в первую очередь с ветровыми нагрузками — ураганами, смерчами, штормами, а также гидрологическими циклами — например, осадками в засушливых регионах.
Транспортная прокуратура Москвы начала проверку из-за задержек авиаперелетов из Стамбула в Москву. Ее сотрудники проверят качество услуг по размещению россиян в гостиницах, а также по предоставлению им питания и напитков при ожидании рейсов.