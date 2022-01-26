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«Климат нервничает». Россияне третьи сутки заперты в снежном плену в Стамбуле

Отменены десятки рейсов, и туристы в ожидании вылета ночуют в аэропорту

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Снег идет в городе третьи сутки

Снег идет в городе третьи сутки

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На Стамбул обрушились мощные снегопады (впервые за 29 лет), которые идут уже несколько дней. Город парализовало. Закрыты воздушные гавани, отменено движение судов по Босфору, прекращены экскурсии для туристов.

Большая часть рейсов в аэропортах Стамбула отменена, закрыты ведущие в воздушную гавань дороги. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), застрять в здании аэропорта могли около полутора тысяч россиян. Авиакомпания «Победа» из-за постоянных переносов рейсов разместила в турецких отелях около 300 человек. Компания «Аэрофлот» сообщила, что планирует вывозить туристов из Стамбула с вечера сегодня, 26 января, на «воздушных судах большой вместимости» — Airbus A330. Об этом — в материале MSK1.RU.

Рейсы из Стамбула отменены в десятки городов

Рейсы из Стамбула отменены в десятки городов

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Редко можно увидеть Софийский собор, утопающий в снегу

Редко можно увидеть Софийский собор, утопающий в снегу

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Снег выпал также на побережье Анталии, хотя в некоторых местах он довольно быстро растаял.

— Для местных это, конечно, большая радость. Люди лепят снеговиков, — рассказала MSK1.RU Юлия Степанова, которая много лет живет в Кемере. — Большое заблуждение, что в Турции снега нет. Вообще-то здесь имеются горнолыжные курорты. И снег регулярно выпадает в Стамбуле. Но у многих шины не подготовлены, поэтому на дорогах страшные пробки. Не готовы к снегопадам и сами жители, потому что в этом году в Турции очень упала экономика в стране и в несколько раз выросли счета за электричество. В домах холодно, приходится включать кондиционеры, чтобы их обогревать.

К гололеду турки тоже не привыкли

К гололеду турки тоже не привыкли

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Климатолог Андрей Киселёв, автор книги «Парадоксы климата», говорит, что про такие погодные явления говорят «климат нервничает».

— Само по себе явление нетипичное, но подобные случаи бывают — например, выпадение снега в Сахаре, а сейчас вот в Турции, — сообщил MSK1.RU Киселев. — Это своеобразное состояние климатической системы, которое сейчас в мире имеет место быть. И когда происходят всевозможные погодные аномалии, и наблюдается учащение таких явлений. Это связано в первую очередь с ветровыми нагрузками — ураганами, смерчами, штормами, а также гидрологическими циклами — например, осадками в засушливых регионах.

Транспортная прокуратура Москвы начала проверку из-за задержек авиаперелетов из Стамбула в Москву. Ее сотрудники проверят качество услуг по размещению россиян в гостиницах, а также по предоставлению им питания и напитков при ожидании рейсов.

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