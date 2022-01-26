«Климат нервничает». Россияне третьи сутки заперты в снежном плену в Стамбуле

Климатолог Андрей Киселёв, автор книги «Парадоксы климата», говорит, что про такие погодные явления говорят «климат нервничает».



— Само по себе явление нетипичное, но подобные случаи бывают — например, выпадение снега в Сахаре, а сейчас вот в Турции, — сообщил MSK1.RU Киселев. — Это своеобразное состояние климатической системы, которое сейчас в мире имеет место быть. И когда происходят всевозможные погодные аномалии, и наблюдается учащение таких явлений. Это связано в первую очередь с ветровыми нагрузками — ураганами, смерчами, штормами, а также гидрологическими циклами — например, осадками в засушливых регионах.

