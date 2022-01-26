В Совфеде одобрили закон о пожизненных сроках для педофилов

Закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов, принятый ранее Госдумой, сегодня обсудили в Совете Федерации. Сенаторы внесли свои поправки: они предложили повысить возраст жертв таких преступников с 14 до 18 лет.
— С учетом наших изменений пожизненное лишение свободы коснется уже трех категорий преступников: тех, кто был судим за преступления против половой неприкосновенности детей, кто ранее не привлекался за подобные преступления, но совершил насилие в отношении двух и более детей, и тех случаев, когда насилие было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности ребенка, — заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
По данным сенатора, в 2021 году число преступлений против половой неприкосновенности детей выросло на 8% — это почти в два раза больше, чем в 2012 году. Более половины преступлений совершены в отношении детей от 14 до 18 лет.
— Сейчас для преступников, совершивших такого рода насилие, предусмотрено наказание в виде лишения свободы максимум на
Следующим шагом должно стать изменение системы административного надзора за педофилами, которые находятся на свободе: государство должно контролировать каждый их шаг.
Закон о педофилах-рецидивистах Госдума рассмотрела во втором и третьем чтениях
По новому закону пожизненно предлагается сажать тех, кто совершил преступление повторно или сразу против нескольких детей. Также максимальное наказание предполагается для преступника, если сексуальное насилие сопровождалось другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности (например, к таким относится убийство).
Пожизненное заключение для педофилов существовало в России и ранее, но оно касалось только тех, кто уже был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетними и совершил повторное преступление в отношении ребенка до