В Совфеде одобрили закон о пожизненных сроках для педофилов

Закон о педофилах-рецидивистах Госдума рассмотрела во втором и третьем чтениях 18 января . Особое внимание законопроект привлек после трагедии в Костроме, где 4 января была похищена, изнасилована и убита пятилетняя девочка. По подозрению в преступлении были задержаны двое мужчин: ранее судимый за изготовление детской порнографии и педофилию 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков. Они признали вину в полном объеме.

По новому закону пожизненно предлагается сажать тех, кто совершил преступление повторно или сразу против нескольких детей. Также максимальное наказание предполагается для преступника, если сексуальное насилие сопровождалось другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности (например, к таким относится убийство).

