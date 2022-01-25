Казахстан, Узбекистан и Киргизия остались без света из-за аварии на энергокольце

В Министерстве энергетики Киргизии «Интерфаксу» сообщили, что подачу электроэнергии восстановят в ближайшее время.



Энергосистема Узбекистана, по сообщению Минэнерго, перезапускается в автономном режиме, отключаясь от единой системы Центральной Азии.