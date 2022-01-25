Казахстан, Узбекистан и Киргизия остались без света из-за аварии на энергокольце

Из-за крупного сбоя в энергосистеме ряд стран Центральной Азии остались без электричества. Проблемы возникли, в частности, в Киргизии, Узбекистане и Казахстане. Как сообщает РИА Новости, отключения произошли из-за аварии в Казахстане.
Казахстанский оператор назвал причиной блэкаута то, что в 08:59 мск из-за «значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии» произошел наброс мощности на транзит электроэнергии
Из-за массового блэкаута в Ташкенте остановлены аэропорт и метро, отключены светофоры. Жителей просят не выезжать на личном транспорте без срочной необходимости.
По всему Узбекистану из-за отключений насосных станций не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение. В Бишкеке аэропорт работает не в полном режиме, отключены насосные, подающие воду в дома, не работают светофоры, отключения также в Оше и других городах. В южном Казахстане отключения произошли в Алма-Ате, Шымкенте, Тарасе, Туркестанской области и прилегающих районах.
Красные зоны в крупных больницах Киргизии после перебоев со светом перешли на жидкий кислород, а все больницы Узбекистана переведены на дополнительные источники питания, хотя, по словам представителей Минздрава, «с вспомогательными дизель-генераторами сложно работать долгие часы».
На узбекском горнолыжном курорте Амирсой из-за отключений электричества остановлена канатная дорога. Туристы зависли над горами. МЧС направило к ним группу спасателей. Кроме того, канатка остановлена и на киргизском горнолыжном курорте Чункурчак. Там туристы тоже зависли над склоном.
В Министерстве энергетики Киргизии «Интерфаксу» сообщили, что подачу электроэнергии восстановят в ближайшее время.
Энергосистема Узбекистана, по сообщению Минэнерго, перезапускается в автономном режиме, отключаясь от единой системы Центральной Азии.