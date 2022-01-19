Для россиян правила въезда в Египет остаются прежними: сдавать ПЦР-тест по приезде не нужно, но посадить на карантин могут

Чтобы сегодня въехать в Египет, всем россиянам в возрасте от 12 лет нужно иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Ее срок действия не должен превышать 72 часа. Справка должна включать час и дату взятия пробы, быть написана на английском языке и содержать международный штрих-код (QR-код) и синюю печать лаборатории. Если турист вакцинирован (из российских вакцин в Египте признается только «Спутник V»), он должен показать прививочный сертификат на английском языке.