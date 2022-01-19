Для россиян правила въезда в Египет остаются прежними: сдавать ПЦР-тест по приезде не нужно, но посадить на карантин могут

Накануне в СМИ появились сообщения, что с 22 января все туристы будут обязаны пройти ПЦР-тестирование по прилете в Египет. Это информация оказалась неверной — из-за неправильного перевода с арабского языка на русский документа Минздрава Египта.
— Все правила остаются прежними. ПЦР-тест туристам нужно делать в России — перед прилетом в Египет, — рассказали MSK1.RU в TUI Россия.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в документе египетского Минздрава говорится, что если у сотрудников аэропортов Шарм-Эш-Шейха, Хургады, Марса-Алама, Табы, Луксора и Асуана появятся сомнения в подлинности QR-кода с прививочного сертификата или справки о тестировании, туристов попросят пройти дополнительное тестирование. Оно займет около 15 минут (это будет экспресс-тест на антигены). Если результат теста будет положительным, туриста с сомнительными документами изолируют на пять дней в забронированном отеле, и ему потребуется сделать еще один тест на шестой день пребывания в стране. Если результат первого экспресс-теста будет отрицательным, путешественнику разрешат сразу отправиться в гостиницу.
Чтобы сегодня въехать в Египет, всем россиянам в возрасте от 12 лет нужно иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Ее срок действия не должен превышать 72 часа. Справка должна включать час и дату взятия пробы, быть написана на английском языке и содержать международный штрих-код (QR-код) и синюю печать лаборатории. Если турист вакцинирован (из российских вакцин в Египте признается только «Спутник V»), он должен показать прививочный сертификат на английском языке.