Комик из Белоруссии Слава Комиссаренко заявил, что его ищет КГБ

Белорусский комик Слава Комиссаренко заявил, что на родине он объявлен в розыск спецслужбами. Комик рассказал, что ему написал человек, связанный с белорусскими протестами. Он сообщил, что Комиссаренко могут насильно вывезти из Москвы в Республику Беларусь.
— Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявил в розыск белорусский КГБ. <...> Вы думаете, наверное, за что, да? За шутки. Представляете, в обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Белоруссии — приколистов. Потому что в Белоруссии приколист должен быть один, — рассказал Слава Комиссаренко на концерте в Киеве, видео с которого он опубликовал сегодня на своем YouTube-канале.
По словам комика, позже спецслужбы сами попытались с ним связаться. Слава Комиссаренко заверил, что сейчас он находится в безопасности.
— Добавлю только, что уехал я, как оказалось, не зря, кагэбэшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить, — написал комик в своем Instagram. — Звонили, писали эсэмэски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал всё немного раньше. Верю, что всё будет хорошо, как верил всегда до этого!
Ранее Славе Комиссаренко запретили выступать в Республике Беларусь. В интервью Юрию Дудю прошлой осенью он говорил, что будет претендовать на получение российского гражданства. В сегодняшнем ролике он заявил, что уже получил российский паспорт.
В прошлом году был вынужден покинуть Россию еще один стендап-комик из Белоруссии Идрак Мирзализаде. В августе он был арестован на 10 суток за возбуждение межнациональной вражды из-за его шутки о русских, сказанной во время монолога о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. В интернете она распространилась без контекста, вызвала массу критики, комик сообщал об угрозах и нападении. В поддержку Мирзализаде выступали многие российские комики, среди них Руслан Белый, Данила Поперечный, Константин Пушкин. Тем не менее МВД приняло решение о нежелательности пребывания стендап-комика в России, еще до этого он покинул страну.