Комик из Белоруссии Слава Комиссаренко заявил, что его ищет КГБ

В прошлом году был вынужден покинуть Россию еще один стендап-комик из Белоруссии Идрак Мирзализаде. В августе он был арестован на 10 суток за возбуждение межнациональной вражды из-за его шутки о русских, сказанной во время монолога о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. В интернете она распространилась без контекста, вызвала массу критики, комик сообщал об угрозах и нападении. В поддержку Мирзализаде выступали многие российские комики, среди них Руслан Белый, Данила Поперечный, Константин Пушкин. Тем не менее МВД приняло решение о нежелательности пребывания стендап-комика в России, еще до этого он покинул страну.