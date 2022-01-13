«Бородатые моджахеды на улицах раздавали автоматы»: рассказ автослесаря, спасенного миротворцами России из Алма-Аты

5 января в Алма-Ате уже не работали ни общественный транспорт, ни такси. Виталия привезли в аэропорт друзья. Там, у въезда на привокзальную площадь, уже стояла толпа вооруженных палками людей, но никакой агрессии они не проявляли.



— Друзья еще спросили: «Подождать тебя?» — улыбается мужчина. — Да нет, говорю, вот аэропорт, там дальше — самолет. Просочился через толпу, захожу, а в аэропорту полный бедлам.

«Бородатый араб раздавал автоматы»

Виталий вспоминает, что он беспрепятственно прошел через весь аэропорт, даже через зону таможенного досмотра, вышел на летное поле. Там стоял открытый самолет.

