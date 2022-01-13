«Бородатые моджахеды на улицах раздавали автоматы»: рассказ автослесаря, спасенного миротворцами России из Алма-Аты

47-летний автослесарь Виталий Котов в последние дни 2021 года улетел в Алма-Ату, чтобы встретить Новый год с девушкой. Романтическая поездка в итоге обернулась прогулкой по захваченному мятежниками городу, ночной стрельбой, безуспешными попытками вернуться домой регулярными авиарейсами и долгожданным спасением в грузовом отсеке транспортного самолета миротворцев России. Публикуем рассказ Виталия, ради любви оказавшегося в самом центре пылающего бунтами и мятежом Казахстана.
«На площади уже стояла толпа с палками»
— Новый год я решил встречать в Алма-Ате с девушкой, — рассказывает Виталий. — Познакомились в «Инстаграме», она разведена, я тоже… В общем,
Дома у своей избранницы Виталий связался с родственниками, попросил выслать денег на билет. Купил новый, на
— Уже 4 января начала проскакивать информация, что люди вышли на протесты из-за двукратного подорожания сжиженного газа, — продолжает мужчина. — У нас в микрорайоне Орбита было всё спокойно.
5 января в Алма-Ате уже не работали ни общественный транспорт, ни такси. Виталия привезли в аэропорт друзья. Там, у въезда на привокзальную площадь, уже стояла толпа вооруженных палками людей, но никакой агрессии они не проявляли.
— Друзья еще спросили: «Подождать тебя?» — улыбается мужчина. — Да нет, говорю, вот аэропорт, там дальше — самолет. Просочился через толпу, захожу, а в аэропорту полный бедлам.
«Бородатый араб раздавал автоматы»
Виталий вспоминает, что он беспрепятственно прошел через весь аэропорт, даже через зону таможенного досмотра, вышел на летное поле. Там стоял открытый самолет.
— Я поднялся по трапу, думаю, может, у пилотов хоть что-то узнать получится, — рассказывает волгоградец. — Но и в самолете было пусто. Я вернулся в аэропорт, тут в здание забегает казах и говорит: «Уходите отсюда, летит русский ОМОН, сейчас будет мочилово!» Магазинчики в аэропорту тогда еще были целыми…
Толпа на подходах к аэропорту становилась всё больше. Виталий надел маску, натянул поглубже шапку. И пошел. Через толпу.
— Краем глаза я видел, как какой-то бородатый араб, не разговаривающий ни по-русски, ни по-английски, раздавал молодежи автоматы и банки с энергетиками, — делится Виталий. — Я потихоньку-потихоньку, краешком-краешком… Прорвался через толпу. Связи нет, интернет не работает. Спасибо картам от «Гугла» — они отображают карту города и твое местоположение в нем. Так и потопал
На следующий день волна погромов докатилась и до тихой Орбиты. Грабили в основном крупные продуктовые магазины сети «Магнум» — аналог российского «Магнита». Мелкие лавочки не трогали. В них можно было купить продукты, хлеб. Во дворе даже дети на катке катались. В ночь с 6 на 7 января в Алма-Ате была слышна стрельба. Стреляли из пулемета и автоматов Калашникова, работал снайпер с СВД.
«От моджахедов отбивали даже морг»
В Россию Виталия вывезли российские миротворцы на транспортном
— Когда я приехал в аэропорт в день вылета, там было примерно человек 400, — продолжает рассказ собеседник. — Когда грузился на борт, людей, по самым скромным подсчетам, было уже около трех тысяч. А дальше — ничего интересного. Взлет, полет, посадка в Чкаловском, перелет из Москвы до дома. Алма-Ату к тому моменту, конечно, разграбили. Банки громили специально угнанной для этого тяжелой техникой, на улицах жгли машины, уничтожали магазинчики и кафе. Хотя, казалось бы, кому помешал обычный цветочный ларек?
Друзья потом рассказывали, что стали свидетелями, как обстреляли мужчину, который зачем-то решил сфотографировать разбитую остановку. Его спас туман: одна пуля попала в переднее колесо машины, еще две — в капот.
Рассказывали, как три или четыре раза отбивали морг от атак моджахедов, пытавшихся забрать тела своих убитых товарищей, как на границе с Киргизией задерживали мародеров с долларами и национальной валютой…
«Всё было классно, поеду еще!»
— Вообще, в такой ситуации оказался первый раз, хотя по миру попутешествовал очень много, — продолжает Виталий. — Неудобств было всего два — ночной марш-бросок на 26 километров по Алма-Ате и общение с авиакомпанией S7, самолетом которой я должен был лететь из Москвы в Волгоград.
У меня был невозвратный билет, я за сутки до вылета позвонил в авиакомпанию, объяснил ситуацию, сказал, что застрял в Казахстане. Мне ответили, что ничем помочь не могут, несмотря на очевидный форс-мажор. И сумма вроде бы небольшая, всего восемь тысяч, но по карману бьет. А вот девушка оказалась очень душевной. Надеюсь, и дальше с ней отношения продолжатся.