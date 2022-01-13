13 января четверг
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 4/10
usd 74.53
eur 84.67
Тема дняСпециалисты из Москвы выехали на месте утечки газа
Все новости
Все новости

Отпуск в пандемию: правила въезда в Израиль в 2022 году

Страна начала пускать привитых туристов, но путешествие их будет недолгим

285
2Обсудить

Поделиться

Попасть в Израиль в этом году можно, но по-прежнему сложно

Попасть в Израиль в этом году можно, но по-прежнему сложно

Поделиться

9 января 2022 года Израиль возобновил авиасообщение с Россией и готов принимать иностранных туристов — но только прошедших полную вакцинацию от коронавируса «Спутником V». Кроме того, при въезде в страну сохраняются определенные нюансы — у российских туристов могут возникнуть трудности при прохождении серологического теста, проверке подлинности сертификата вакцинации и путешествии вместе с детьми.

Как лететь


Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон в Эйлате — единственные аэропорты, принимающие иностранных туристов. Из России же можно улететь прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов, где открыто международное сообщение.

Напомним, что в Израиль можно путешествовать только самолетом — сухопутные и водные пути сообщения закрыты.

Виза


Не нужна, если срок пребывания в стране не превышает 90 дней.

ПЦР-тест


Помимо сертификата о вакцинации понадобится и отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета, а также сразу по прилете в страну. Сдать тест можно будет в аэропорту Израиля. ПЦР-тест необходимо сдавать всем туристам вне зависимости от возраста. Справка о тестировании должна быть на английском языке.

В самом Израиле будет необходимо пройти серологический анализ — тест на антитела к «Спутнику V», после которого туристу будет выдан специальный зеленый паспорт. Паспорт разрешает путешествовать по стране в течение месяца. Результаты серологического теста будут готовы по истечении срока самоизоляции — 24 часа, если тест был положительным, и 14 дней — если тест был отрицательным.

Справка о вакцинации


СЮЖЕТ

Отпуск в пандемиюОтпуск в пандемию

Необходимо иметь сертификат о вакцинации «Спутником V» — это единственная российская вакцина, одобренная Минздравом Израиля. Власти также признают вакцины, одобренные ВОЗ — это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm, Bharat Biotech, вакцина Serum Institute of India.

Въезд в Израиль возможен только по прошествии 14 дней после второй прививки. Но даже с сертификатом о вакцинации времени на путешествие у иностранцев немного: срок действия документа — всего месяц, а с учетом 14-дневной отсрочки на пересечение границы у туристов остается две недели, отмечается в сообщении Минздрава Израиля.

Переболевшим COVID-19 россиянам без прививки повезло меньше — пересекать границу Израиля им запрещено.

Декларация о здоровье


Декларация в электронной форме заполняется в течение 48 часов до вылета. Ее нужно будет предоставить при посадке в самолет.

Страховка


Нужна страховка, покрывающая расходы в случае заражения COVID-19.

Ограничения


В Израиле перестали действовать почти все эпидемиологические ограничения — необходимо только носить маску в помещении.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Израильвакцинацияпутешествиепандемия коронавирусаотпуск в пандемию«Спутник V»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter