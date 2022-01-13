Отпуск в пандемию: правила въезда в Израиль в 2022 году

9 января 2022 года Израиль возобновил авиасообщение с Россией и готов принимать иностранных туристов — но только прошедших полную вакцинацию от коронавируса «Спутником V». Кроме того, при въезде в страну сохраняются определенные нюансы — у российских туристов могут возникнуть трудности при прохождении серологического теста, проверке подлинности сертификата вакцинации и путешествии вместе с детьми.



Как лететь

Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон в Эйлате — единственные аэропорты, принимающие иностранных туристов. Из России же можно улететь прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов, где открыто международное сообщение.

