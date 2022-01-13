Отпуск в пандемию: правила въезда в Израиль в 2022 году

9 января 2022 года Израиль возобновил авиасообщение с Россией и готов принимать иностранных туристов — но только прошедших полную вакцинацию от коронавируса «Спутником V». Кроме того, при въезде в страну сохраняются определенные нюансы — у российских туристов могут возникнуть трудности при прохождении серологического теста, проверке подлинности сертификата вакцинации и путешествии вместе с детьми.
Как лететь
Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон в Эйлате — единственные аэропорты, принимающие иностранных туристов. Из России же можно улететь прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов, где открыто международное сообщение.
Напомним, что в Израиль можно путешествовать только самолетом — сухопутные и водные пути сообщения закрыты.
Виза
Не нужна, если срок пребывания в стране не превышает 90 дней.
ПЦР-тест
Помимо сертификата о вакцинации понадобится и отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета, а также сразу по прилете в страну. Сдать тест можно будет в аэропорту Израиля. ПЦР-тест необходимо сдавать всем туристам вне зависимости от возраста. Справка о тестировании должна быть на английском языке.
В самом Израиле будет необходимо пройти серологический анализ — тест на антитела к «Спутнику V», после которого туристу будет выдан специальный зеленый паспорт. Паспорт разрешает путешествовать по стране в течение месяца. Результаты серологического теста будут готовы по истечении срока самоизоляции — 24 часа, если тест был положительным, и 14 дней — если тест был отрицательным.
Справка о вакцинации
СЮЖЕТ
Необходимо иметь сертификат о вакцинации «Спутником V» — это единственная российская вакцина, одобренная Минздравом Израиля. Власти также признают вакцины, одобренные ВОЗ — это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm, Bharat Biotech, вакцина Serum Institute of India.
Въезд в Израиль возможен только по прошествии 14 дней после второй прививки. Но даже с сертификатом о вакцинации времени на путешествие у иностранцев немного: срок действия документа — всего месяц, а с учетом
Переболевшим COVID-19 россиянам без прививки повезло меньше — пересекать границу Израиля им запрещено.
Декларация о здоровье
Декларация в электронной форме заполняется в течение 48 часов до вылета. Ее нужно будет предоставить при посадке в самолет.
Страховка
Нужна страховка, покрывающая расходы в случае заражения COVID-19.
Ограничения
В Израиле перестали действовать почти все эпидемиологические ограничения — необходимо только носить маску в помещении.