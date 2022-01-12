Довезли до больницы, но не спасли. Российский телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане

Михаил Зеленский на протяжении многих лет работал на телеканале «Россия 1» и «Россия 24», вел программу «Вести» и шоу «Прямой эфир». В последние годы Зеленский работал на канале «Культура», где курировал сразу несколько передач.



У телеведущего остались две дочери.