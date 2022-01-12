Довезли до больницы, но не спасли. Российский телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане

В Доминиканской Республике скончался российский телеведущий Михаил Зеленский. Это подтвердил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура», где Зеленский работал в последние годы, Александр Ефимович.
— Вечная память. На 4
По данным Baza, 46-летний телеведущий попал в местную больницу во время отдыха, но врачи не смогли его спасти. В Доминиканской Республике он был с женой. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Точная причина смерти станет известна позднее.
Михаил Зеленский на протяжении многих лет работал на телеканале «Россия 1» и «Россия 24», вел программу «Вести» и шоу «Прямой эфир». В последние годы Зеленский работал на канале «Культура», где курировал сразу несколько передач.
У телеведущего остались две дочери.