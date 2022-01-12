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Довезли до больницы, но не спасли. Российский телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане

46-летнему ведущему стало плохо во время отдыха

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Зеленский много лет проработал в ВГТРК

Зеленский много лет проработал в ВГТРК

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В Доминиканской Республике скончался российский телеведущий Михаил Зеленский. Это подтвердил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура», где Зеленский работал в последние годы, Александр Ефимович.

— Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский, — написал Ефимович.

По данным Baza, 46-летний телеведущий попал в местную больницу во время отдыха, но врачи не смогли его спасти. В Доминиканской Республике он был с женой. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Точная причина смерти станет известна позднее.

Михаил Зеленский на протяжении многих лет работал на телеканале «Россия 1» и «Россия 24», вел программу «Вести» и шоу «Прямой эфир». В последние годы Зеленский работал на канале «Культура», где курировал сразу несколько передач.

У телеведущего остались две дочери.

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ДоминиканаРоссиятелеведущийМихаил Зеленский
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