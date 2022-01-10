С сегодняшнего дня водителям-лихачам грозит уголовная ответственность

С 10 января в России вступил в силу закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей Правил дорожного движения. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в конце декабря 2021 года.
Поправки, внесенные в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, касаются водителей, лишенных прав и неоднократно подвергавшихся административному наказанию. Речь идет об агрессивном вождении: превышении скорости от 60 километров в час, выезде на встречку или трамвайные пути (кроме объезда препятствия).
Если водитель уже дважды привлекался за любое из этих нарушений по Административному кодексу, то за третий проступок ему уже грозит новая статья 264.2 УК РФ.
Теперь лихачей будут штрафовать на сумму от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа — до 500 тысяч.
Кроме того, госслужащим и представителям власти за нарушения грозит лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до шести лет, а также исправительные либо обязательные работы.
При этом правила не распространяются на случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают ПДД. При этом грубое нарушение правил (например, повторный выезд на встречную полосу) допускают почти 10% водителей.
Эксперты считают этот закон крайне противоречивым и называют его «законодательным абсурдом».