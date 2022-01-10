У коммунальных должников отберут субсидии, а семьям с детьми дадут еще больше денег: 22 изменения 2022 года

Данные о долгах будут в системе ГИС ЖКХ, там же власти или другой уполномоченный орган будет просить информацию, необходимую для принятия решения о субсидии — собирать данные с граждан больше нельзя.



Небольшие изменения в пенсионной системе: в беззаявительном порядке будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности, досрочные пенсии по предложению службы занятости, а также региональные и федеральные доплаты (до уровня прожиточного минимума и так далее).



С этого года больничные будут только электронными — привычные голубенькие листки нетрудоспособности окончательно уйдут в прошлое. Документ врачи будут подписывать электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования. Поскольку с 1 января все работодатели должны подключиться к системе электронного документооборота ФСС, общаться фонд с работодателем сможет напрямую, он и сообщит об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудоспособности.

