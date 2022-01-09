Команду российских конькобежцев в сопровождении спецназа вывезли бортом Минобороны РФ из Казахстана

9 января команду южноуральских конькобежцев вывезли из Казахстана в сопровождении спецназа. Спортсмены в возрасте от 16 до 25 лет в конце минувшего года уехали на сборы в высокогорный комплекс «Медеу» недалеко от Алма-Аты, и, когда в стране начались беспорядки, с ними пропала связь. Чтобы вернуть россиян домой, властям Челябинской области пришлось подключать Минобороны России, сейчас спортсмены уже прилетели в аэропорт Кольцово Екатеринбурга.
Команда конькобежцев приехала в Казахстан на спортивные сборы
— Это был традиционный выезд на спортивные сборы, они уехали и там тренировались, а когда волнения начались, отключились интернет и телефоны, они не могли несколько дней выйти на связь, — сообщил 74.RU вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов. — Заволновались родители, заволновалась федерация. Информация и до губернатора дошла, и до нашего Министерства спорта.
Правительству региона удалось связаться с посольством России в Казахстане, а тем, в свою очередь, — со спортивной базой, чтобы убедиться, что с конькобежцами всё в порядке.
— Потом появилась связь, один из тренеров сообщил, что у них всё нормально, никаких чрезвычайных ситуаций нет. Но губернатор поставил задачу как можно быстрее спортсменов вывезти оттуда, поэтому мы начали переговоры с Министерством обороны. Ведомство сразу отправило туда отряд российского спецназа, наши военные приехали в спорткомплекс с двумя консульскими работниками. Они прибыли туда вчера к вечеру, а сегодня с утра всех забрали и повезли в аэропорт Алма-Аты, — добавил Вадим Евдокимов.
Вывозной борт Минобороны со спортсменами на борту уже приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, оттуда их автобусом доставят в Челябинск.