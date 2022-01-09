9 января воскресенье
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняПогода в первую рабочую неделю 2022 года
Все новости
Все новости

Команду российских конькобежцев в сопровождении спецназа вывезли бортом Минобороны РФ из Казахстана

Несколько дней со спортсменами не могли связаться ни родители, ни федерация

1 439
26Обсудить

Поделиться

Челябинские конькобежцы после прилета в аэропорту Кольцово

Челябинские конькобежцы после прилета в аэропорту Кольцово

Поделиться

9 января команду южноуральских конькобежцев вывезли из Казахстана в сопровождении спецназа. Спортсмены в возрасте от 16 до 25 лет в конце минувшего года уехали на сборы в высокогорный комплекс «Медеу» недалеко от Алма-Аты, и, когда в стране начались беспорядки, с ними пропала связь. Чтобы вернуть россиян домой, властям Челябинской области пришлось подключать Минобороны России, сейчас спортсмены уже прилетели в аэропорт Кольцово Екатеринбурга.

Встреча спортсменов

Встреча спортсменов

Поделиться

Команда конькобежцев приехала в Казахстан на спортивные сборы 27 декабря12 спортсменов и 2 тренера заселились в спорткомплекс «Медеу».

— Это был традиционный выезд на спортивные сборы, они уехали и там тренировались, а когда волнения начались, отключились интернет и телефоны, они не могли несколько дней выйти на связь, — сообщил 74.RU вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов. — Заволновались родители, заволновалась федерация. Информация и до губернатора дошла, и до нашего Министерства спорта.

Челябинцы тренировались на стадионе «Медеу», когда в стране начались беспорядки

Челябинцы тренировались на стадионе «Медеу», когда в стране начались беспорядки

Поделиться

Правительству региона удалось связаться с посольством России в Казахстане, а тем, в свою очередь, — со спортивной базой, чтобы убедиться, что с конькобежцами всё в порядке.

СЮЖЕТ

Беспорядки в КазахстанеБеспорядки в Казахстане

— Потом появилась связь, один из тренеров сообщил, что у них всё нормально, никаких чрезвычайных ситуаций нет. Но губернатор поставил задачу как можно быстрее спортсменов вывезти оттуда, поэтому мы начали переговоры с Министерством обороны. Ведомство сразу отправило туда отряд российского спецназа, наши военные приехали в спорткомплекс с двумя консульскими работниками. Они прибыли туда вчера к вечеру, а сегодня с утра всех забрали и повезли в аэропорт Алма-Аты, — добавил Вадим Евдокимов.

Вывозной борт Минобороны со спортсменами на борту уже приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, оттуда их автобусом доставят в Челябинск.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

спортсменыконькобежцыбеспорядки в Казахстане
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter