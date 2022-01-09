Команду российских конькобежцев в сопровождении спецназа вывезли бортом Минобороны РФ из Казахстана

— Потом появилась связь, один из тренеров сообщил, что у них всё нормально, никаких чрезвычайных ситуаций нет. Но губернатор поставил задачу как можно быстрее спортсменов вывезти оттуда, поэтому мы начали переговоры с Министерством обороны. Ведомство сразу отправило туда отряд российского спецназа, наши военные приехали в спорткомплекс с двумя консульскими работниками. Они прибыли туда вчера к вечеру, а сегодня с утра всех забрали и повезли в аэропорт Алма-Аты, — добавил Вадим Евдокимов.

