Звезда сериала «Интерны» пропал в Казахстане

Российский актер Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. На днях с группой туристов отправился покорять пик Талгар.
Как сообщает телеграм-канал Mash, 3 января Глинников выходил на связь с мамой, он сообщил, что у группы достаточно еды. По данным «Эха Москвы», женщина обратилась за помощью в МИД России.
По данным «Базы», в горах Глинников пробыл до 7 января, в тот день он последний раз говорил с родственниками через телефон друга. Ездить в Алматы актер не планировал. Рейс, который должен вывезти застрявших в Алматы россиян, назначен на сегодняшний вечер. Не исключено, что с актером не могут созвониться из-за постоянных перебоев со связью.
Илья Глинников — российский актер и телеведущий. Наиболее известен по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны». Снимался также в «Универе», фильмах «Любовь с ограничениями», «В спорте только девушки».
С начала января в Казахстане начались массовые беспорядки из-за роста цен на топливо. Митинги переросли в вооруженные нападения на силовиков и захват административных зданий.