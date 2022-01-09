Звезда сериала «Интерны» пропал в Казахстане

Илья Глинников — российский актер и телеведущий. Наиболее известен по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны». Снимался также в «Универе», фильмах «Любовь с ограничениями», «В спорте только девушки».

С начала января в Казахстане начались массовые беспорядки из-за роста цен на топливо. Митинги переросли в вооруженные нападения на силовиков и захват административных зданий.