9 января воскресенье
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняЛучшую снежную скульптуру выбрали в Новосибирске
Все новости
Все новости

Звезда сериала «Интерны» пропал в Казахстане

Актер перестал выходить на связь с 7 января

176
Обсудить

Поделиться

Илья Глинников известен по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны»

Илья Глинников известен по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны»

Поделиться

Российский актер Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. На днях с группой туристов отправился покорять пик Талгар.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 3 января Глинников выходил на связь с мамой, он сообщил, что у группы достаточно еды. По данным «Эха Москвы», женщина обратилась за помощью в МИД России.

По данным «Базы», в горах Глинников пробыл до 7 января, в тот день он последний раз говорил с родственниками через телефон друга. Ездить в Алматы актер не планировал. Рейс, который должен вывезти застрявших в Алматы россиян, назначен на сегодняшний вечер. Не исключено, что с актером не могут созвониться из-за постоянных перебоев со связью.

Илья Глинников — российский актер и телеведущий. Наиболее известен по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны». Снимался также в «Универе», фильмах «Любовь с ограничениями», «В спорте только девушки».

С начала января в Казахстане начались массовые беспорядки из-за роста цен на топливо. Митинги переросли в вооруженные нападения на силовиков и захват административных зданий.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

актеринтерныбеспорядки в КазахстанеИлья Глинников
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter