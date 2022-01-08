«Раздевают военных и гонят по улицам»: россияне рассказывают о том, что происходит у их родных в Казахстане

Светлана переживает за своих родителей. Девушка передала, что они ей сообщали накануне, когда связь появилась.

— Не могла дозвониться до них. По всей стране вырубали интернет и заглушили Сеть, к вечеру врубили в каких-то регионах. До своих так и не могу дозвониться. Говорили мне до этого, что издеваются над женщинами и военнослужащими. Якобы раздевают военных и гонят по улицам. Страшно всё это. Вроде говорили сами митингующие, что пройдет мирный митинг. Но что-то совсем не мирный, — делится наша читательница.



У Айгуль в Казахстане три сестры. На связь с родственниками ей удалось выйти только вчера вечером.