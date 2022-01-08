«Раздевают военных и гонят по улицам»: россияне рассказывают о том, что происходит у их родных в Казахстане

В России живет немало приезжих из Казахстана. Они рассказывают, что передают им родные, когда появляется связь, и что они сами думают о причине начавшихся в стране беспорядков.
Михаил Кучемко уже несколько лет живет в Тюмени. Из родного Казахстана он переехал, потому что поступил в тюменский институт. Дома он был прошлым летом. Сейчас поехать в Щучинск возможности нет. Поезда и автобусы не ходят, а чтобы добраться на такси, придется потратить 4 тысячи. Молодой человек говорит, что пока у него в родном городке всё спокойно: протестов нет, а его родители, как обычно, ходят на работу. Единственное, с чем возникают трудности — отсутствие связи. Миша отметил, что проблемы в стране он начал замечать еще задолго до Нового года.
— Телефонная связь часто отсутствует. С 5 января вообще была заблокирована. Я живу в маленьком городке Щучинске. У нас сам по себе город спокойный. Переживаю за родителей, конечно. Никогда не знаешь, чем это всё может обернуться, — говорит он.
— Я последний раз приезжал в августе. На тот момент было видно, что население просто нищает. Отсюда и недовольство.
У Юлианы в Казахстане в городе Темиртау живут родственники. Ей удалось пообщаться с родными. Казахи считают, что все беспорядки — спланированные действия властей.
— У меня родственники в Казахстане живут. Они говорят, что всё это похоже на спланированные действия. Подозревают из-за того, что очень всё организованно сделано. Всё равно всей правды обычные люди не узнают, — убеждена читательница 72.RU.
У Татьяны в соседнем государстве живет знакомая. Она передала ее мнение цитатой:
— Магазины закрыты и разграблены. Банки закрыты и разграблены. Зарплату, пенсию из банкомата не возьмешь. Да и не купишь на нее ничего. Продукты подвозить бесполезно — разграбят. На машине никуда не поедешь — сожгут. Голод и холод начнется. Не удивлюсь, если и электричество, и воду скоро отключат, раз ничего не работает.
Светлана переживает за своих родителей. Девушка передала, что они ей сообщали накануне, когда связь появилась.
— Не могла дозвониться до них. По всей стране вырубали интернет и заглушили Сеть, к вечеру врубили в каких-то регионах. До своих так и не могу дозвониться. Говорили мне до этого, что издеваются над женщинами и военнослужащими. Якобы раздевают военных и гонят по улицам. Страшно всё это. Вроде говорили сами митингующие, что пройдет мирный митинг. Но что-то совсем не мирный, — делится наша читательница.
У Айгуль в Казахстане три сестры. На связь с родственниками ей удалось выйти только вчера вечером.
— Вечером только им дали связь. Недавно сестра прилетала с Гоа в Алма-Ату. Была просто шокирована. Там сейчас всё горит. Когда я там бывала, всегда всё хорошо было. Там точно так же народ живет, как мы.
Не понимаю, почему народ устраивает забастовки.