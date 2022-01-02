Международный аэропорт Перми перестал отправлять и принимать самолеты

В Перми из-за снегопадов снова задерживаются авиарейсы. На этот раз, по сообщению пресс-службы международного аэропорта Пермь, из-за снегопада самолеты не могут ни вылететь, ни приземлиться.
— В связи со снежным циклоном аэродром международного аэропорта Пермь с 12:15 местного времени (10:15 по Москве) закрыт на прием и отправление воздушных судов, — говорится в сообщении пресс-службы.
Тем временем, по данным Уральской транспортной прокуратуры, откроется аэропорт не раньше 14:00 мск.
По данным 59.RU, когда откроется аэропорт — неизвестно. Об этом обещают известить позже.
На онлайн-табло аэропорта уже появилась информация о задержке отдельных рейсов. Смещается время вылета самолетов в Тюмень (по графику — в 15:20, расчетное время — 19:00) и Москву (в 19:15 вместо 18:25). Также задерживаются рейсы из Тюмени, Екатеринбурга и Москвы.
Кроме того, в ближайшее время ожидается ухудшение погоды, прогнозируется сильный снегопад, переохлажденный дождь и порывы ветра. Службы аэропорта переведены в усиленный режим работы.
На запасной аэродром в Екатеринбург улетел самолет сообщением Москва — Пермь. На вылет задержан рейс из Перми в Москву. Не исключается задержка вылета самолета из Перми до Тюмени.
За последние две недели это уже третий случай, когда аэропорт Перми закрывается из-за снегопада.