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Международный аэропорт Перми перестал отправлять и принимать самолеты

Обслуживание приостановлено из-за снегопада

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Ориентировочно аэропорт откроется в 14:00 мск

Ориентировочно аэропорт откроется в 14:00 мск

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В Перми из-за снегопадов снова задерживаются авиарейсы. На этот раз, по сообщению пресс-службы международного аэропорта Пермь, из-за снегопада самолеты не могут ни вылететь, ни приземлиться.

— В связи со снежным циклоном аэродром международного аэропорта Пермь с 12:15 местного времени (10:15 по Москве) закрыт на прием и отправление воздушных судов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем, по данным Уральской транспортной прокуратуры, откроется аэропорт не раньше 14:00 мск.

По данным 59.RU, когда откроется аэропорт — неизвестно. Об этом обещают известить позже.

На онлайн-табло аэропорта уже появилась информация о задержке отдельных рейсов. Смещается время вылета самолетов в Тюмень (по графику — в 15:20, расчетное время — 19:00) и Москву (в 19:15 вместо 18:25). Также задерживаются рейсы из Тюмени, Екатеринбурга и Москвы.

Кроме того, в ближайшее время ожидается ухудшение погоды, прогнозируется сильный снегопад, переохлажденный дождь и порывы ветра. Службы аэропорта переведены в усиленный режим работы.

На запасной аэродром в Екатеринбург улетел самолет сообщением Москва — Пермь. На вылет задержан рейс из Перми в Москву. Не исключается задержка вылета самолета из Перми до Тюмени.

За последние две недели это уже третий случай, когда аэропорт Перми закрывается из-за снегопада. 21 декабря 2021 года задержался прилет и вылет 14 рейсов, на следующий день, 22 декабря, в Перми из-за снегопада снова задержали несколько рейсов.

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