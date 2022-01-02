Международный аэропорт Перми перестал отправлять и принимать самолеты

На онлайн-табло аэропорта уже появилась информация о задержке отдельных рейсов. Смещается время вылета самолетов в Тюмень (по графику — в 15:20, расчетное время — 19:00) и Москву (в 19:15 вместо 18:25). Также задерживаются рейсы из Тюмени, Екатеринбурга и Москвы.



Кроме того, в ближайшее время ожидается ухудшение погоды, прогнозируется сильный снегопад, переохлажденный дождь и порывы ветра. Службы аэропорта переведены в усиленный режим работы.



На запасной аэродром в Екатеринбург улетел самолет сообщением Москва — Пермь. На вылет задержан рейс из Перми в Москву. Не исключается задержка вылета самолета из Перми до Тюмени.