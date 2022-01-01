С новым МРОТом! 12 законов, по которым страна начинает жить в 2022 году

Если вы читаете этот текст, то 2022 год все-таки наступил. Надеемся, что он будет интересным и ярким. А пока давайте посмотрим, что изменилось в российском законодательстве вместе с боем курантов.
Что выросло: кратко
В новый год страна вступила с новым бюджетом. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. За 2022 год государство планирует потратить 23,7 триллиона рублей, а доходы составят чуть больше 25 триллионов. Основные характеристики федерального бюджета на 2022 год определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере
В этом году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет больше, чем на тысячу рублей. Он составит
Традиционно в начале года индексируются коммунальные тарифы — в среднем по стране на 4%. Эти изменения мы заметим летом: квитанции с повышенной коммуналкой придут в августе. Впрочем, это не единственное изменение в системе ЖКХ.
У коммунальных должников отберут субсидии
Оттягивать платежи за ЖКУ больше не выгодно, особенно если вы из тех, кто претендует на субсидии и компенсации расходов за оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С 1 января власти имеют право отказать в льготах гражданам, у которых скопилась задолженности за три последних года. Важный момент: судебный акт о непогашенной задолженности должен вступить в силу.
Данные о долгах будут в системе ГИС ЖКХ. Там же власти или уполномоченные учреждения будут запрашивать сведения, необходимые для принятия решения о субсидии — собирать документы с граждан больше не допускается.
Путинские пособия подрастут
Пособия на детей до трех лет, прозванные в народе путинскими, в 2022 году станут больше — они будут равняться прожиточному минимуму ребенка за тот год, в который семья обращается за выплатой. Также увеличивается и число семей, которые могут претендовать на выплату: она полагается, если средний доход на каждого члена семьи меньше двух региональных прожиточных минимумов (раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года, теперь — на год обращения за выплатой).
Путинские пособия, напомним, даются как на первого, так и на второго ребенка. На второго допускается выплата из средств маткапитала.
За фитнес теперь будут платить вам
Хорошая новость для любителей заняться спортом — налоговый вычет на спорт наконец-то начинает работать. Государство вернет часть денег, потраченных на спортивно-оздоровительные услуги начиная с 1 января 2022 года. То есть, сам вычет вы получите в 2023 году.
Вычет относится к категории социальных, куда входят затраты на образование, лечение, покупку медикаментов и так далее. Верхняя планка ограничена 120 тысячами рублей за календарный год, максимум вы можете получить 15,6 тысячи рублей. Правительство уже утвердило услуги, за которые можно получить вычет. Среди них — физическая подготовка и физвоспитание, обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях, разработка тренировочных программ и планов занятия физкультурой.
ПФР расскажет, сколько вам осталось до пенсии
Небольшие изменения в пенсионной системе: в беззаявительном порядке будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности, досрочные пенсии по предложению службы занятости, а также региональные и федеральные доплаты (до уровня прожиточного минимума и так далее).
Кроме того, Пенсионный фонд обязан предупреждать граждан о том, сколько им осталось до пенсии, рассказывать, как она формируется и что сейчас для пенсии у них есть. правда такие уведомления будут получать женщины после 40 лет и мужчины после 45. Письма о пенсии будут приходить раз в три года 31 декабря. Первыми в этом году весточку получат женщины 1982 года рождения и старше, а также мужчины 1977 года рождения и старше.
112 — теперь единый номер
По всей стране начинает действовать единой номер вызова экстренных служб — 112. Раньше система действовала не во всех регионах РФ. Звонки в службу спасения бесплатные, позвонить можно, даже если на телефоне отрицательный баланс.
Больничные листы стали электронными
В целом ничего нового: электронные больничные существуют не первый год. Единственное изменение в том, что с этого года они будут только электронными — привычные голубенькие листки нетрудоспособности окончательно уйдут в прошлое. Документ нового формата врачи будут подписывать электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования. Поскольку с 1 января все работодатели должны подключиться к системе электронного документооборота ФСС, общаться фонд с работодателем сможет напрямую, он и сообщит об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудоспособности.
Деньги тоже начислит ФСС — раньше работодатели платили из своих средств, а потом получали компенсацию от фонда, теперь выплата прямая. Но это уже не новинка — на такую систему страна постепенно переходила 10 лет, а в 2021 году к ней подключились последние регионы.
Банковские вклады обложат налогами
Строго говоря, закон о выплате НДФЛ с процентов по вкладам действует уже год, но только в 2022 году впервые придется его заплатить. Налоговые извещения придут по итогам 2021 года. НДФЛ облагается не весь доход, который вы получили: остается минимум, который налоговая не трогает. Этот минимум рассчитывают каждый год: берут миллион рублей и применяют к нему ключевую ставку Банка России на 1 января года, за который начислен налог. То есть в этот раз будут учитывать ключевую ставку от 1 января 2021 года. Тогда она была 4,25%, соответственно заплатить налог нужно будет тем, чьи доходы по вкладам составили больше
Подавать налоговую декларацию не нужно — банк сам должен всё предоставить в ФНС не позднее 1 февраля года. После этого ФНС направит вкладчику уведомление на уплату НДФЛ по почте. Также его можно будет найти в личном кабинете налогоплательщика. Подробнее о самом налоге можно прочитать в этом материале.
Иностранных IT-гигантов пропишут в России
Зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией больше 50 тысяч пользователей теперь обязаны открыть на территории России свой официальный офис или представительство. Соответствующий закон был принят еще прошлым летом. Точный список компаний, которые должны подчиняться закону, составляет Роскомнадзор, пока что в него входят 13 корпораций — Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.
СЮЖЕТ
Российский филиал — не единственное требование, которое предъявляет закон к иностранным компаниям. Им нужно будет разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, установить на сайте рекомендованный ведомством счетчик посещаемости. И ограничивать доступ к информации, нарушающей российские законы (что, впрочем, не ново). Сайты, которые не будут исполнять требования закона, рискуют получить государственный бан: санкции закона допускают ряд ограничений для нарушителей вплоть до полного прекращения работы соцсети в России.
Это далеко не все законы, которые вступили в силу. Завтра мы подробно расскажем, какие изменения в этом году будут ждать автомобилистов. Также в праздники ждите наши традиционные обзоры на изменения в российских пособиях и динамику цен самых важных услуг и продуктов. Десятку громких законов, которые будут вступать в силу на протяжении всего года ищите здесь.