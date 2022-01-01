С новым МРОТом! 12 законов, по которым страна начинает жить в 2022 году

В этом году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет больше, чем на тысячу рублей. Он составит 13 890 рублей (против 12 792 рублей в 2021 году), прожиточный минимум повысится с 11 653 рублей до 12 654 рублей.

Традиционно в начале года индексируются коммунальные тарифы — в среднем по стране на 4%. Эти изменения мы заметим летом: квитанции с повышенной коммуналкой придут в августе. Впрочем, это не единственное изменение в системе ЖКХ.

У коммунальных должников отберут субсидии

Оттягивать платежи за ЖКУ больше не выгодно, особенно если вы из тех, кто претендует на субсидии и компенсации расходов за оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С 1 января власти имеют право отказать в льготах гражданам, у которых скопилась задолженности за три последних года. Важный момент: судебный акт о непогашенной задолженности должен вступить в силу.



Данные о долгах будут в системе ГИС ЖКХ. Там же власти или уполномоченные учреждения будут запрашивать сведения, необходимые для принятия решения о субсидии — собирать документы с граждан больше не допускается.

