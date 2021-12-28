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Верховный суд ликвидировал общество «Мемориал»

Ранее историко-просветительскому обществу вменили создание лживого образа СССР

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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры

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Верховный суд РФ принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом).

— Иск Генеральной прокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» удовлетворить, — передает ТАСС решение, которое огласила судья Алла Назарова.

«Мемориал» — организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. В 2016 году она была признана иноагентом.

Защита «Мемориала» заявила РИА Новости, что обжалует решение о ликвидации.

В России действует правозащитный центр «Мемориал» (признан иноагентом в 2014 году). Вопрос о его ликвидации сейчас тоже рассматривается в суде, ближайшее заседание намечено на 29 декабря.

О том, что прокуратура намерена добиваться ликвидации обеих структур организации, стало известно в ноябре. Поводом для обращения в суд, как указывается в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями «Мемориалом» законов РФ и иных правовых актов.

Кроме того, представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров на заседании Верховного суда заявил, что организация спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства.

— Очевидно, что «Мемориал», спекулируя на теме политических репрессий XX века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан, — цитирует слова Жафярова из зала суда «Интерфакс». — Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за реабилитацией изменников Родины и нацистских пособников? <...> Наверное, потому что за это кто-то платит. И вот это — подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается «Мемориал» от статуса иностранного агента.

Прокуратура считает, что ликвидация общества — соразмерная допущенным правонарушениям и необходимая мера.

«Мемориал» претензии Генпрокуратуры не признает и настаивает, что законных оснований для ликвидации общества нет.

Иски о ликвидации структур «Мемориала» вызвали общественный резонанс. Отозвать иск и «урегулировать претензии во внесудебном порядке» призывал в том числе последний президент СССР Михаил Горбачев.

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Генпрокуратурасуд«Мемориал»
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