Верховный суд ликвидировал общество «Мемориал»

Прокуратура считает, что ликвидация общества — соразмерная допущенным правонарушениям и необходимая мера.



«Мемориал» претензии Генпрокуратуры не признает и настаивает, что законных оснований для ликвидации общества нет.



Иски о ликвидации структур «Мемориала» вызвали общественный резонанс. Отозвать иск и «урегулировать претензии во внесудебном порядке» призывал в том числе последний президент СССР Михаил Горбачев.