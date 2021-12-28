Верховный суд ликвидировал общество «Мемориал»

Верховный суд РФ принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом).
— Иск Генеральной прокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» удовлетворить, — передает ТАСС решение, которое огласила судья Алла Назарова.
«Мемориал» — организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. В 2016 году она была признана иноагентом.
Защита «Мемориала» заявила РИА Новости, что обжалует решение о ликвидации.
В России действует правозащитный центр «Мемориал» (признан иноагентом в 2014 году). Вопрос о его ликвидации сейчас тоже рассматривается в суде, ближайшее заседание намечено на
О том, что прокуратура намерена добиваться ликвидации обеих структур организации, стало известно в ноябре. Поводом для обращения в суд, как указывается в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями «Мемориалом» законов РФ и иных правовых актов.
Кроме того, представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров на заседании Верховного суда заявил, что организация спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства.
— Очевидно, что «Мемориал», спекулируя на теме политических репрессий
Прокуратура считает, что ликвидация общества — соразмерная допущенным правонарушениям и необходимая мера.
«Мемориал» претензии Генпрокуратуры не признает и настаивает, что законных оснований для ликвидации общества нет.
Иски о ликвидации структур «Мемориала» вызвали общественный резонанс. Отозвать иск и «урегулировать претензии во внесудебном порядке» призывал в том числе последний президент СССР Михаил Горбачев.