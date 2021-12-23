«Мне посчастливилось заслаться в Майорку»: как живут в русском селе с испанским названием

Российские глубинки — кажется, места, где время идет чуть медленнее, чем в городах. Новосибирец Михаил Докукин побывал в селе Майорка в Чарышском районе Алтайского края и удивился, как там всё устроено. Особенно если попытаться сравнить с жизнью на знаменитом испанском острове с таким же именем. Михаил рассказал, как живут жители села, где интернет появился только в 2021 году, а автобус, курсировавший из райцентра до села, упразднили. Далее — от лица автора.

Если вы считаете, что живете плохо, езжайте в глубинку. Мне посчастливилось заслаться в небольшое горное село Майорка. Оно расположено на юге Алтайского края, в 340 километрах от Барнаула и в 105 километрах от российско-казахстанской границы. В нем 48 дворов и две улицы, на которых живут 104 человека. Среди жителей 40 пенсионеров, 12 школьников и 5 детей дошкольного возраста.