Владимир Путин разрешил полицейским вскрывать квартиры и машины

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно поправкам в закон «О полиции», теперь полицейские смогут проникать в квартиры и на земельные участки, оцеплять строения, жилые помещения и территории — чтобы задержать преступников.
Также закон разрешает полицейским не представляться во время задержания — можно и после. Вскрывать автомобили полицейские теперь тоже могут — для спасения чьей-то жизни или «обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС», для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
Из текста убрали положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.
МВД уже подготовило порядок проникновения полиции в квартиры и дома граждан в их отсутствие и порядок вскрытия полицейскими автомобилей граждан.
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