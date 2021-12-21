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Владимир Путин разрешил полицейским вскрывать квартиры и машины

Президент подписал скандальный закон, расширяющий полномочия полиции

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Теперь полицейские могут задержать, не представившись

Теперь полицейские могут задержать, не представившись

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Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам в закон «О полиции», теперь полицейские смогут проникать в квартиры и на земельные участки, оцеплять строения, жилые помещения и территории — чтобы задержать преступников.

Также закон разрешает полицейским не представляться во время задержания — можно и после. Вскрывать автомобили полицейские теперь тоже могут — для спасения чьей-то жизни или «обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС», для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.


Из текста убрали положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

МВД уже подготовило порядок проникновения полиции в квартиры и дома граждан в их отсутствие и порядок вскрытия полицейскими автомобилей граждан.

Что еще говорит скандальный закон, смотрите в нашем обзоре.

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Владимир Путинзаконполиция
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