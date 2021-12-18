«Спасибо за полет "пилотке"»: откуда берутся «директорки» и «продавцессы» и надолго ли они с нами

Вы, наверное, слышали, когда девушку-дизайнера называют «дизайнерка», а женщину-директора — «директорка». Многие пока еще брезгливо относятся к непривычным уху словам. Откуда они берутся и почему так бесят?
— Когда тебя называют «продавщица» или даже «продавцесса» — это как-то неприятно, — поделилась эмоциями продавец парфюмерного магазина Евгения Кравцова.
Если слово «продавщица» в нашей речи присутствует уже давно, то как быть с теми существительными женского рода, которые пока звучат в новинку? Почему именно сегодня в языке возникла потребность особенным образом обозначать профессию женщин и задержатся ли эти слова в нашей речи — давайте разбираться.
— Такие слова используют для определения гендерной идентичности персоны, — объяснил общественник, эксперт по гендерной истории Ярослав Сироткин. — Основная идея феминитивов — повышение роли женщины в профессиональных сферах. Здорово, что благодаря таким словам женщины становятся видимыми в профессиях. И это никоим образом не повреждает русский язык, ведь это не является чем-то новым, такие слова встречаются и в классической литературе. Например, у Федора Достоевского в «Бесах» используются слова «нигилистка» и «студентка». Но бывают случаи, когда женщинам не нравится, что их называют «дизайнерка» или «активистка», и они сами просят называть их «дизайнер» и «активист» соответственно. Это связано с тем, что многие воспринимают феминитивы как что-то уменьшительное и пренебрежительное. Наверное, было бы хорошо уточнить, как человеку самому комфортно называть себя. Поэтому советую пользоваться простым правилом: не знаешь, как называть человека, — спроси.
Феминитивы врываются в нашу жизнь стремительно. Такие слова уже не только употребляют в устной речи и пишут их в социальных сетях, но и публикуют в СМИ.
— Скрывать не буду — «редакторки» и «блогерки» меня в ленте цепляют, — поделилась мнением редакционный директор Сети городских порталов Ольга Прохорова. — Для меня это не про фем-повестку, а про русский язык. Если кому-то такие слова по душе — ради бога. Мне — нет. Для меня доктор, редактор — профессия без гендерного окраса. Эти «-ка», прибавленные к таким словам, для меня к людям (в целом, а не мужчинам или женщинам, или небинарным и так далее), занимающимся своей работой, отношения не меняют. Но не могу отделаться от ощущения, что выдуманы эти «блогерки» и «авторки» искусственно, и для меня это — фальшивая нота в благозвучии родного языка, насилие над речью. Что-то мертворожденное в угоду новой этике. Но, может, если так дело пойдет, мы все и привыкнем, как привыкли когда-то к «дедлайнам», «кейсам» и другим словам. И, может, когда-то и я, выходя из самолета, скажу спасибо за полет «пилотке».
Феминитивы с нами с Советского Союза
Филологи говорят, что происходящее действительно подчеркивает то, что в обществе есть социальная проблема, которая вылилась в итоге в такие словообразования. При этом некоторые уверены, что это явление неперспективное, а потому вряд ли феминитивы задержатся в русском языке надолго.
— С эстетической точки зрения, такие слова, как «ораторка», «авторка» и прочие, не очень благозвучны, — добавила заведующая кафедры теории и практики коммуникации филологического факультета ЯрГУ имени Демидова Любовь Антонова. — Слова должны ласкать слух, а эти вызывают улыбку.
Другими словами, в отличие от сленга, который порождает новые слова, феминитивы не приносят в язык ничего нового. В начале советской эпохи такое уже было, когда женщины начали занимать посты, на которых до этого работали мужчины. Тогда, например, появилось такое слово, как «комиссарша», но с годами оно ушло.
Есть эксперты, которые полагают, что такие феминитивы от нас никуда не уйдут, так как их появление связано с глобальными тенденциями новой этики.
— Новая этика в целом связана с щепетильностью и чуткостью в отношении равенства разных групп людей, — уверен литературный критик, журналист, редактор, историк культуры и заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ имени Ушинского Евгений Ермолин. — Это тенденции мирового масштаба, а не только российский тренд. — Эти слова звучат неблагозвучно, но в былые времена так звучали и другие слова, которые сейчас кажутся вполне нормальными. Противники феминитивов — люди старых убеждений.
Те, кто выступают за феминитивы, уверены, что этот момент как раз очень важен в современной реальной жизни.
— Мне кажется очень важным вернуть использование феминитивов, потому что лично для меня странно читать какую-то статью, где при том, что есть прекрасное слово «художница», написано «художник», — объяснила позицию предпринимательница Татьяна Комарова. — Кроме того, сейчас есть некая отрицательная семантика у феминитивов типа «врачиха» или «повариха». Мне кажется, что если бы мы использовали больше феминитивов, то и отношение к этому в итоге бы поменялось. А то сейчас это выглядит так, как будто «директор» — это звучит солидно, а «директриса» — уже нет. То же самое и про остальные профессии. Я сама знаю людей творческих профессий, которые говорят «я не художница, а художник» или «я не поэтесса, я поэт», но мне кажется это странным, потому что когда ты не называешь себя в женском роде, ты, во-первых, отказываешься от своей идентичности, а во-вторых, соглашаешься с тем, что быть женщиной в какой-то сфере как будто унизительно. Я сама архитектор, и слово «архитекторка» мне режет слух, но я бы хотела, чтобы и женщины-архитекторы имели свое наименование для профессии. На визитках и на сайте я, конечно, всё равно называю себя директором, а не «директрисой», но это связано с тем, что я регулярно сталкиваюсь с сексизмом. Поэтому пока это вредно для бизнеса. И надеюсь, что через пару лет всё изменится и я буду спокойно себя называть «директрисой», и люди будут относиться к этому спокойно.
Напомним, в каждом регионе в топе ненависти оказались разные слова. В Тюмени бесятся от слов «ор», «ложить» и «го гулять». Екатеринбургу не по слуху пришлись «ихние», «изи», «пруф», «вкусняшка» и «звóнит». Ранее мы уже рассказывали об этом.