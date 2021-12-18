«Спасибо за полет "пилотке"»: откуда берутся «директорки» и «продавцессы» и надолго ли они с нами

Те, кто выступают за феминитивы, уверены, что этот момент как раз очень важен в современной реальной жизни.

— Мне кажется очень важным вернуть использование феминитивов, потому что лично для меня странно читать какую-то статью, где при том, что есть прекрасное слово «художница», написано «художник», — объяснила позицию предпринимательница Татьяна Комарова. — Кроме того, сейчас есть некая отрицательная семантика у феминитивов типа «врачиха» или «повариха». Мне кажется, что если бы мы использовали больше феминитивов, то и отношение к этому в итоге бы поменялось. А то сейчас это выглядит так, как будто «директор» — это звучит солидно, а «директриса» — уже нет. То же самое и про остальные профессии. Я сама знаю людей творческих профессий, которые говорят «я не художница, а художник» или «я не поэтесса, я поэт», но мне кажется это странным, потому что когда ты не называешь себя в женском роде, ты, во-первых, отказываешься от своей идентичности, а во-вторых, соглашаешься с тем, что быть женщиной в какой-то сфере как будто унизительно. Я сама архитектор, и слово «архитекторка» мне режет слух, но я бы хотела, чтобы и женщины-архитекторы имели свое наименование для профессии. На визитках и на сайте я, конечно, всё равно называю себя директором, а не «директрисой», но это связано с тем, что я регулярно сталкиваюсь с сексизмом. Поэтому пока это вредно для бизнеса. И надеюсь, что через пару лет всё изменится и я буду спокойно себя называть «директрисой», и люди будут относиться к этому спокойно.