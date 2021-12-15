Путин пригласил ребенка на ледовое шоу

Школьница Татьяна Троценко, чье новогоднее желание посмотреть «Лебединое озеро» в Мариинском театре исполнил Владимир Путин, поговорила с президентом и получила от него еще одно приглашение — на ледовое шоу в Москве. Таня написала о своей мечте, участвуя в акции «Елка желаний». Шарик с ее желанием оказался в числе тех, что выбрал Путин. После того, как мечта была исполнена, президент позвонил девочке, чтобы узнать понравился ли ей балет и еще кое-что предложить.
— У меня есть еще одно предложение. Дополнительно к тому, что ты сейчас посмотрела «Лебединое озеро» в театре. Если есть желание и время <...> можно организовать вашу поездку в Москву для того, чтобы вы посмотрели фигурное катание тоже на тему «Лебединое озеро», — сказал Путин, а потом позвал к телефону маму девочки и озвучил предложение уже ей.
Мама Тани была рада получить приглашение в Москву на ледовое шоу, но попросила, если это возможно, приехать в столицу всей семьей, с мужем и со всеми детьми. Таня — старший ребенок в многодетной семье, она увлекается балетом и занимается народными танцами. В январе этого года у девочки диагностировали тяжелое заболевание, перед поездкой в театр она проходила химиотерапию.