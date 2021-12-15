Денег не ждать? Туроператоры не успевают рассчитаться за сорванные пандемией туры

31 декабря, до боя курантов, туроператоры должны вернуть деньги всем туристам, которые не смогли поехать за границу из-за закрытых по причине пандемии границ. Хотя большинству путешественников удалось вернуть свои деньги, невыплаченными остаются порядка семи миллиардов рублей. У компаний таких средств пока нет, да и не все путешественники согласны на возврат. Здесь работает простейшая арифметика: из-за инфляции стоимость туров выросла и людям выгоднее дождаться, когда границы откроют. Чтобы не переплачивать.
Ассоциация туроператоров России уже попросила премьер-министра Михаила Мишустина продлить сроки исполнения обязательств перед туристами еще на год. А пока АТОР дожидается ответа, давайте разберемся, что случится, если сроки не продлят.
Что случилось?
В прошлом году из-за пандемии коронавируса Россия оказалась под своеобразным железным занавесом, когда границы большинства стран закрылись для путешественников. Путевки у туристов сгорели, отпуска сорваны, деньги потрачены. Кому-то вместо денег дали ваучеры, которые можно использовать для будущих путешествий, кто-то поменял направление и улетел отдыхать туда, куда еще можно было. Если бы туроператоры в один момент вернули деньги всем клиентам, они бы просто разорились, а туристической отрасли в стране просто не осталось бы.
Тогда в июле прошлого года Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристы, чьи туры были аннулированы из-за коронавируса, могут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Как помогло постановление?
— За 2021 год благодаря этому постановлению этот долг был сокращен с 44 миллиардов до семи, — заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. — То есть 80% денег, которые туроператоры были должны своим клиентам, они смогли вернуть. 31 декабря 2021 года срок постановления истекает. Поэтому мы предлагаем правительству и нашим коллегам-депутатам продлить это постановление как минимум еще на полгода, чтобы туроператоры могли иметь возможность выполнить свои обязательства перед клиентами, а люди, которые заплатили за свои путевки, имели возможность получить деньги обратно или воспользоваться оплаченной услугой.
По данным Ростуризма, из-за закрытия международных направлений в поездки не смогли отправиться 1,3 миллиона туристов со всей страны. Ведомство сообщает, что на текущий момент туроператоры закрыли долги 2020 года перед 1,1 миллиона человек, которые получили равнозначные туры или вернули деньги.
— По оценкам Ростуризма, обязательств по турам, купленным до 31 марта 2020 года, было порядка 44 миллиардов рублей, — говорится в сообщении Ростуризма. — В итоге с прошлого года за время, пока отсрочка действовала, долг 2020 года перед туристами сократился в шесть раз. При этом около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств.
Зачем продлять сроки?
Хотя по сравнению с тем, что туроператоры уже выплатили клиентам, оставшаяся сумма кажется не такой уж и серьезной, это всё-таки семь миллиардов рублей (по данным АТОР, кстати, — более десяти). Годовой бюджет не самого маленького российского города. Лидеры туристического рынка говорят, что по закрытым направлениям туроператоры возобновить деятельность не могут, а открытых направлений слишком мало, чтобы сформировать достаточные для расчетов в полном объеме со всеми туристами резервы.
— На сегодняшний день остается порядка 200 тысяч человек, которым нет возможности предложить равнозначную поездку или вернуть денежные средства, — говорится в открытом письме АТОР Михаилу Мишустину. — Общий размер вынужденной задолженности туроператоров перед потребителями составляет, по нашей оценке, более 10 миллиардов рублей.
Авторы письма уверены, что если постановление не продлят, за этим последует волна судебных исков, которая заблокирует работу сотен компаний. И не только операторских.
— Рухнет вся агентская сеть. Если допустить такую ситуацию, российский туристический рынок столкнется с угрозой, которая ударит по нему сильнее, чем сама пандемия. В то же время продление отсрочки позволит туроператорскому сообществу постепенно рассчитаться и с оставшимися туристами, — говорится в письме.
Туры в какие страны туроператоры не смогли компенсировать?
По данным аналитической службы АТОР, до конца 2021 года туроператоры не смогут компенсировать туры более чем 200 тысячам российских туристов. Это те, кто не уехал в страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, в Европу с Великобританией, в Грецию и на Кипр, а также те, кто не отправился в морские круизы. Еще немного — тех, кто не смог уехать в открытые для туристов страны: Турцию, ОАЭ, Мальдивы.
— Дальневосточным операторам, мелким фирмам, которые отправляли в ЮВА, сложно вернуть, — говорит директор туристического агентства Наталья Сахнова. — Они же не имели блоков на Турцию. Они не туроператоры по Турции. А где у них деньги, я не знаю. Поэтому просят именно для тех, кто не смог отправить в ЮВА и в Европу, потому что Европа до сих пор закрыта. Хотя наши крупные туроператоры спокойно переносили деньги с ЮВА на Турцию. Поэтому я считаю, что крупные туроператоры (их не больше десяти), конечно, должны вернуть деньги тем, кто не смог воспользоваться путевками. Куда уже дальше переносить?
Почему туроператоры не предоставили равнозначную замену?
В двух словах: потому что ее нет. Да, мы то и дело слышим о возобновлении авиасообщения. На данный момент оно открыто с 79 государствами. Но по факту это совсем не означает, что страны открыты для туристов. Куда-то можно попасть только с одобренными государством прививками (и российские вакцины здесь чаще всего в пролете). Где-то нужно пройти обязательный карантин. А какой смысл лететь в ту же Великобританию на 12–14 дней, если десять из них придется провести на карантине в гостинице? Кроме того, не все туристы согласны менять существующие путевки в условную закрытую Францию на условную открытую Турцию.
— Это другой продукт, другая цена. Люди хотят получить тот же продукт, за который платили. Например, Тенерифе оплаченные, до сих пор ныне закрытые. Эти направления ждут, — говорит директор туристической компании Ольга Гуляр. — Я могу сказать по нашей статистике. У нас большинство туристов, которые хотели куда-то поехать, — они перебронировались. Они съездили. И это 85%. Небольшая группа, которая попала под особую категорию, — пенсионеры, больничные, потерявшие работу — тоже были. Они оформили возвраты, большинству мы деньги вернули. С этим тоже вопрос решен. Нерешенным остается вопрос по тем направлениям, которые до сих пор закрыты. Это европейские направления. Вот с ними люди даже не хотят возврата денежных средств. Вы же видите, как выросли цены, какая произошла инфляция. А если постановление продлят, то туроператоры должны будут предоставить аналогичный продукт без доплат. Поэтому это даже туристам на руку. И многие туристы этого ждут. Если продлят, им будет хорошо.
Есть страны, куда российские туристы могут поехать с прививками и без, с ними у России открыто авиасообщение, но фактически в этом году они были слабо доступны для массового туризма. Из-за крайне ограниченного по сравнению с 2019 годом количества рейсов и позднего открытия туроператоры не смогли сформировать в эти страны достаточно туров на замену несостоявшимся «ковидным». В числе таких стран эксперты называют Кипр, Хорватию, Таиланд, Грецию.
— Даже при частично открытой Греции обязательства не удалось выполнить чисто физически, — говорит руководитель турагентства, одного из ведущих игроков на греческом направлении Виталий Стаматов. — Полетная программа на регулярных рейсах была усеченной — ее открыли только 17 июля и закончили в конце сентября.
— В итоге многие туры, приобретенные на апрель, май, июнь, из-за низкой стоимости отелей в эти месяцы не удалось перенести на август, сентябрь, когда цена уже была гораздо выше.
А туристам-то что с того?
По прогнозам специалистов, если сроки выплат не продлят, рынок ждут массовые решения судов по возвратам, блокировка счетов компаний. Это парализует операционную деятельность многих туроператоров и лишит их возможности вернуть туристам деньги. Высок риск того, что маленькие компании обанкротятся и закроются. В этом случае туристы не то чтобы ничего не получат — они получат минимум. Так называемую турпомощь, финансовую гарантию туроператора. А это не более десяти процентов от стоимости тура.