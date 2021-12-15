Денег не ждать? Туроператоры не успевают рассчитаться за сорванные пандемией туры

Ассоциация туроператоров России уже попросила премьер-министра Михаила Мишустина продлить сроки исполнения обязательств перед туристами еще на год. А пока АТОР дожидается ответа, давайте разберемся, что случится, если сроки не продлят.



Что случилось?

В прошлом году из-за пандемии коронавируса Россия оказалась под своеобразным железным занавесом, когда границы большинства стран закрылись для путешественников. Путевки у туристов сгорели, отпуска сорваны, деньги потрачены. Кому-то вместо денег дали ваучеры, которые можно использовать для будущих путешествий, кто-то поменял направление и улетел отдыхать туда, куда еще можно было. Если бы туроператоры в один момент вернули деньги всем клиентам, они бы просто разорились, а туристической отрасли в стране просто не осталось бы.



Тогда в июле прошлого года Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристы, чьи туры были аннулированы из-за коронавируса, могут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.



Как помогло постановление?