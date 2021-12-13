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В Кремле сообщили, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с повестки

Ранее об этом говорил спикер Думы Вячеслав Володин

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Власти предлагали с февраля 2022 года проверять QR-коды у тех, кто собрался лететь или ехать на поезде

Власти предлагали с февраля 2022 года проверять QR-коды у тех, кто собрался лететь или ехать на поезде

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Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение принято в русле позиции президента, нужна скрупулезная доработка документа. Как сообщает ТАСС, Песков уточнил, что отправленный на доработку проект не может гарантировать отсутствие негативных последствий для людей.

— С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию, и в плотном взаимодействии с правительством, Минтрансом погружались в детали, и стало ясно, что, действительно, очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать [отсутствие] негативных последствий для людей очень сложно. Поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения, — сказал Песков.

О планах ввести QR-коды на транспорте заговорили в середине ноября 2021 года. Тогда предлагалось проверять коды у людей, которые планируют перемещения на поездах дальнего следования и самолетах.

— При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и в вагон железной дороги будет предъявляться специальная, утвержденная законом медицинская документация, — заявил тогда министр транспорта Виталий Савельев. — Время начала будет определено правительством, если такие законы будут приняты.

Позже в Минтрансе скорректировали предложение: QR-коды будут проверять только перед регистрацией на рейс.

Ночью на 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что закон о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения — это, по его словам, результат диалога власти с гражданами.

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— Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан, — написал Володин в своем телеграм-канале.

Впрочем, в законопроектах о повсеместном введении QR-кодов есть еще несколько положений. Какие ограничения власти предлагают ввести с февраля 2022 года, читайте в этом материале. Кроме того, сегодня стало известно, что QR-коды будут выдавать тем, кто официально не болел: гражданам необходимо сдавать тесты на антитела. Коды получат и россияне, привившиеся иностранными вакцинами.

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