В Кремле сообщили, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с повестки

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение принято в русле позиции президента, нужна скрупулезная доработка документа. Как сообщает ТАСС, Песков уточнил, что отправленный на доработку проект не может гарантировать отсутствие негативных последствий для людей.

— С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию, и в плотном взаимодействии с правительством, Минтрансом погружались в детали, и стало ясно, что, действительно, очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать [отсутствие] негативных последствий для людей очень сложно. Поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения, — сказал Песков.