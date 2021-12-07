Украинский суд разрешил задержать Наталью Поклонскую

В середине октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем YouTube-канале выступил с угрозами «упаковать в СИЗО» Наталью Поклонскую и заявил, что Украина сделает всё, чтобы ее арестовали и заключили под стражу.

— Она сама на Кабо-Верде, рассказывает, что все друзья собираются к ней ехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и от дома в Лукьяновское СИЗО, — пообещал Гончаренко, добавив, что Поклонская — предательница.

13 октября стало известно, что Наталья Поклонская назначена послом в Кабо-Верде. В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться ее экстрадиции, а пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу «преступной деятельности» Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму.

